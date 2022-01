'DOBRO DOŠLA U PORODICU' Predsednik SAD presrećan: OVAKO je dočekao novu PRINOVU! (FOTO)

- Dobrodošla u porodicu Bajden, Vilou! - napisao je američki lider na svom Tviter nalogu.

Prema medijskim navodima, ona je stara dve godine.

Kako je precizirao porparol američkog predsednika Majkl Larosa, Bajden je prvi put video mačku kada je prekinula njegovo predizborno obraćanje 2020. godine u Pensilvaniji, skočivši na binu.

- Pozdravite Vilou! - napisala je predsednikova supruga Džil Bajden na svom Tviter nalogu.

"Vašington post" piše da je Vilou prva mačka u Beloj kući od 2009. godine. Do tada je u Beloj kući živela mačka Indija, čiji je vlasnik bio bivši američki predsednik Džordž Buš.

Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr