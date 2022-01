Telo dečaka (10) nađeno ISKASAPLJENO u koferu u kontejneru! Horor nadomak Pariza: Uhapšena majka

Žena (33) se "nije izjasnila o događajima" i izbegavala je da govori o tome šta je radila nakon sinove smrti", rekla je u saopštenju glavna tužiteljka Meksa, Loreline Pirefit.

Istražitelji su dosad ipak uspeli da prikupe protiv nje "ozbiljne indicije o ubistvu njenog deteta" koje se najverojatnije dogodilo u sredu, kako navodi državno tužilaštvo.

Stavila telo u torbu i bacila ga u kontejner

Majka je "zatim stavila telo u putnu torbu i odnela ga u kontejner za šut, nakon čega se vratila kako bi počistila kuću i predmete kojima se koristila bacila u obližnju kantu za smeće", rekla je tužiteljka.



Zabrinut zbog toga što nikoga nije našao kod kuće kada je uveče došao s posla, otac je u sredu odmah obavestio policiju o nestanku supruge i njihovog sina.

Porodica se nekoliko nedelja pre toga doselila u Ferieres-on-Bri, miran gradić istočno od Pariza.

Pošto su pronašle tragove krvi u kući, vlasti su odmah pokrenule potragu u kojoj su učetvovali vatrogasci, policajci sa psima i rečna policija uz pomoć bespilotnih letelica.

French police have arrested the #mother of a 10-year-old-boy whose #body was found stuffed into a #suitcase outside #Paris, prosecutors said. The body was found Thursday in the town of Ferrieres-en-Brie east of Paris. https://t.co/HChxyOQ9w9