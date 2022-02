POLICAJAC ODBIO VAKCINACIJU, POPIO OTKAZ I PORUČIO: 'Poljubite me u gu**cu!' Nakon toga je pronađen MRTAV (VIDEO)

Vakcinacija u Vašingtonu je obavezna.

Policajac Robert LeMay (51) koji je dobio otkaz pre nekoliko meseci jer je odbio vakcinacuju, što je u Vašingtonu obavezno, a nakon toga rekao kako ga guverner te države može "poljubiti u gu*icu", preminuo je u petak. Bio je pozitivan na korona virus, javlja Independent. LeMay se snimio kako odlazi iz službe nakon što je dobio otkaz.

Nakon što sam služio građanima Vašingtona 22 godine, zamolili su me da odem, poručio je LeMay u video snimku svoje zadnje smene. Vakcinacija je za policajce obavezna u Vašingtonu, što je on odbio.

"Nakon 22 godine što sam služio građanima Washingtona, zamolili su me da odem jer sam prljav. Ovo je zadnji put da me vidite u ovom automobilu, a Džej (guverner države Washington, op.a) me može poljubiti u gu*icu", rekao je on. Govorio je i o tome kako je radio bolestan i sahranio mnogo prijatelja u protekle 22 godine službe u državi. U petak je šef policije u Vašingotnu rekao kako je njegov bivši kolega preminuo.

"Tužan sam zbog ove vesti. Naše molitve su s njegovom porodicom i voljenima. Bili smo jako razočarani kad smo videli da je otišao iz službe pre par meseci", rekao je Džon Batist i dodao kako je LeMay časno služio više od dvadeset godina.