MAJKA OSMORO DECE VEZANA LANCIMA! Šok snimak zgrozio svet: Žena pronađena u tankoj odeći na DEBELOM MINUSU, nema snage da progovori (UZNEMIRUJUĆ VIDEO)

Video na Doudžin, koji je vlasnik TikTok-a, snimio je muškarac koji posećuje ženu i vidno je šokiran onim što vidi, prenosi BBC.

Nakon što joj donese toplu odeću, postavlja joj nekoliko pitanja, ali ona ne može da odgovori kako treba.

Video je postao viralan, a korisnici interneta zatražili su da vlasti pomognu zlostavljanoj ženi.

Mnogi su takođe razgovarali o zlostavljanju žena i njihovim ograničenim pravima u ruralnim oblastima Kine i doveli u pitanje okolnosti pod kojima je žena u Sjudžouu u istočnoj provinciji Đangsu rodila osmoro dece.

Pitali su kako je ovo promaklo lokalnim vlastima, s obzirom na kineska stroga ograničenja planiranja porodice.

