OBOGATIO SE KAO NIKO PRE! Čovek stavio samo dve utakmice na tiket i dobio basnoslovnu sumu novca!

U vikendu za nama, najjača liga na svetu u američkom fudbalu, NFL, dobila je učesnike ovogodišnjeg Superboula.

Naravno, taj događaj, najgledaniji u Sjedinjenim Američkim Državama, a prilično praćen i u ostatku sveta, "prizove ka sebi" i brojne ljubitelje klađenja, ali ne čekaju svi da sam Superboul dođe na red, već se neki klade i na to ko će u njemu učestvovati.

I, jedan od onih koji su to uradili se prilično, prilično obogatio.

Na tiket je stavio samo dva para, odnosno dve utakmice koje su i odlučivale ko će u veliko NFL finale.

Ali, nije se kladio na klasičan način, "na konačan ishod", odnosno ko će proći dalje, već je ta osoba navela koji će tačni rezultati mečeva biti.

I, kako je na tiket stavila da će Sinsinati Bengalsi iznenaditi Kanzas Siti Čifse i pobediti ih sa 27:24, te da će Los Anđeles Remsi sa 20:17 savladati San Francisko Fortinajnerse...

The greatest bet of all time has been CONFIRMED. @FDSportsbook confirms this 29,000 to 1 long shot correct score parlay has hit and has been paid.



The customer placed it with a $20 site credit. pic.twitter.com/hAQJzPFlFs