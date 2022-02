AMERIKA ŠALJE ELITNU JEDINICU NA ISTOK EVROPE: Pripadnici 82. PADOBRANSKE DIVIZIJE krenuli preko Atlantika

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz baze Fort Breg gde se vide pripadnici ove elitne jedinice koji se ukrcavaju u avione, koji su zatim sa pratećom opremom krenuli na put preko Atlantika, gde se očekuju u petak u ranim jutarnjim časovima.

Gde će ove jedinice biti raspoređene u Poljskoj za sad nije poznato, ali je evidentno da SAD uprkos manevrima ruske i beloruske vojske u Belorusiji pod nazivom "Zajednička snaga 2022" ne odustaju od raspoređivanja u cilju odgovora na, kako kažu, ruske pripreme za invaziju na Ukrajinu.

Soldiers from the 82nd Airborne Division boarded C-17s that will take them from Fort Bragg, NC to Europe (Poland & Germany). https://t.co/ZV3qkWorSt

Podsetimo, američki predsednik Džo Bajden saopštio je da je doneo odluku da iz SAD u Evropu pošalje 2.000 vojnika koji bi bili prethodnica i nezavisno od predviđenih 8.500 koji su označeni kao Snage za brzo reagovanje, ali koji ostaju u pripravnosti i u SAD za sad. Sekretar za odbranu Lojd Ostin aminovao je odluku Bele kuće.

82. padobranska divizija je najelitinija jednica američke vojske i predstavlja jezgro snaga za brzo reagovanje američke vojske, ali i NATO. To je jednica, koja prva kreće u ratni sukob ili intervenciju koju pokrenu SAD.

Our first photos of US troops preparing to deploy to Eastern Europe. Paratroopers with the US Army, 82nd Airborne Division prepare for deployment to Eastern Europe amid escalating tensions between Ukraine and Russia, at Fort Bragg, North Carolina. Photo by @woolstonphoto pic.twitter.com/PQSosncV5y