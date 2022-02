PRVI SNIMCI IZ TERORISTIČKOG LEGLA ISLAMSKE DRŽAVE: Al-Hašimi u smrt sa sobom poveo i šestoro dece, razneo ceo 3. sprat (VIDEO)

"Američke specijalne jedinice uspešno su u sredu uveče sprovele protivterorističku misiju na severozapadu Sirije" rekao je Bajden dodajući da je u akciji stradalo najmanje 13 ljudi, među kojima šestero dece i četiri žene.

Bombu kojom su ubijeni civili aktivirao je vođa ISIS-a, tvrde američki zvaničnic.

Na fotografijama kuće koju su napali Amerikanci vidi se da je treći sprat potpuno srušen. Prema Bajdenovim tvrdnjama, kao i drugih zvaničnika, bombu koja je raznela treći sprat kuće aktivirao je sam vođa ISIS-a, pri čemu je ubio sebe i svoju porodicu.

Abu Ibrahim al-Hašimimi al-Kurajši vodio je Islamsku državu od smrti njenog utemeljitelja Abu Bakr al-Bagdadija, koji je takođe poginuo aktivirajući eksploziv tokom američke operacije 2019. godine.

Kurajši je bio vrlo tajnovit otkad je nasledio Bagdadija koji je terorističku grupu vodio na vrhuncu samoproglašenog kalifata u delovima Sirije i Iraka pod kojim su bili milioni ljudi.

Nakon poraza na bojnom polju pre gotovo tri godine, Islamska država je izvodilao gerilske terorističke napade u Iraku i Siriji. Brojne džihadističke grupe povezane s Al Kaidom deluju na severozapadu Sirije, poslednjem velikom uporištu pobunjenika protiv predsednika Bašara al-Asada u deset godina dugom ratu, a upravo tame se skrivaju i čelnici ISIS-a.

Bez napada dronom

Opisujući operaciju u sirijskoj provinciji Idlib, u selu Atma, Bajden je rekao da su preduzete mere kako bi se izbegle civilne žrtve.

Međutim, terorista je odlučio da digne ceo treći sprat kuće u vazduh, i tako poveo u smrt sa sobom više članova svoje porodice, baš kao što je to uradio i njegov prethodnik", rekao je Biden.

Američki specijalci naišli na žestok otpor

BBC je objavio detalje akcije u kojoj je ubijen vođa ISIS-a. Oko ponoći je sletelo nekoliko američkih helikoptera. Radi se o delu provincije koja je u blizini granice Turske i Sirije.

NEW -- U.S. forces & helicopters have opened fire on the surrounded house in Dayr Balut, #Atmeh . Audio clear here: pic.twitter.com/5zDPFSOz5R

Lokalni izvori navode da su američki specijalci naišli na čvrst otpor kao i da su na njih pucali i iz protivavionskih topova montiranim na vozila.

Pucnjava i eksplozije odjekivali su područjem gotovo dva sata, a potom su helikopteri odleteli. Radilo se o najvećoj operaciji američkih specijalaca od napada u kojem je ubijen Abu Bakr al-Bagdadi 2019. godine.

Bajden uživo pratio operaciju

Bela kuća je na Tviteru objavila fotografiju koja prikazuje američkog predsednika Džoa Bajdena i potpredsednicu Kamalu Haris kako uživo prate operaciju u kojoj je u Siriji ubijen vođa Islamske države.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme