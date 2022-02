MAMA UBIJENA, BEBA STARA 2 DANA NESTALA: Aktiviran Amber alert, uhapšen otac!

Vlasti u Tenesiju tragaju za bebom Kenedi Hojl starom dva dana nakon što je njena majka pronađena mrtva južno od Memfisa. Međutim, samo nekoliko sati nakon što su pokrenuli potragu, policija sada veruje da je beba ubijena.

Nakon što su vlasti u sredu aktivirale Amber alert za bebom, uhapšen je muškarac koji se dovodi u vezu sa porodicom.

Policija je nakon toga potvrdila da je uhapšeni otac bebe, Brendon Izabel (25).

A #TNAMBERAlert has been issued for 2-day-old Kennedy Hoyle on behalf of @MEM_PoliceDept. Kennedy was last seen yesterday in the area of Sedgewick Drive and Levi Rd in Memphis.



If you have seen Kennedy, call MPD at 901-545-2677 or TBI at 1-800-TBI-FIND. pic.twitter.com/FKx8Ch6Uvz