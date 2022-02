PUTINOVA REAKCIJA OBIŠLA PLANETU: Pogledajte šta je radio predsednik Rusije kada su na defile izašli sportisti iz Ukrajine (VIDEO)

Na otvaranju igra na stadionu "Ptičje gnezdo" nisu bili predstavnici Amerike i zemalja bliskih njoj, ali su se tu našli oni koji imaju dobre odnose sa Kinom.

Svakako, najviše pažnje je privlačio Vladimir Putin. Predsednik Rusije je bio odvojen od ostalih zvanica, opušteno je gledao ceremoniju, sve do trenutka dok se nisu pojavili sportisti iz Ukrajine.

Između Rusije i Ukrajine poslednjih nedelja i meseci postoji tenzija koja preti da se pretvori u rat.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd