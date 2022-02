'SKORO SMO STIGLI' Ceo svet prati AKCIJU SPASAVANJA mališana koji je već 4 dana na DNU DUBOKOG BUNARA

Radili su celu noć da dođu do dečaka, kojeg lokalni mediji nazivaju Rajan, koji je pre četiri dana propao 32 metara kroz uski otvor bunara.

Složena operacija danima je zahvatila ovu severnoafričku zemlju, a hiljade ljudi se okupilo na licu mesta.

Strahovi od klizišta učinili su akciju spasavanja opasnijom. Taj rizik u kombinaciji sa mešavinom stenovitog i peskovitog tla znači da spasioci smatraju da je otvaranje uskog okna bunara previše opasno.

Umesto toga, buldožeri su korišćeni da se naprave ogroman rov pored bunara, a vlasti kažu da su "skoro tamo".

Kada rov dostigne istu dubinu kao i bunar, spasioci mogu da počnu da kopaju horizontalno da bi došli do dečaka, rekao je svedok novinskoj agenciji Rojters.

- Skoro smo stigli. Tri dana radimo bez prestanka i nastaje umor, ali ceo spasilački tim izdržava - rekao je jedan od vođa operacije Abdesalam Makudi u petak popodne.

Spasilačke operacije koje vodi direkcija civilne zaštite Maroka traju od utorka uveče. Putevi oko severnog grada Tamorota su prepuni automobila i autobusa, dok hiljade ljudi bodri spasioce na licu mesta.

Rajanov otac je popravljao bunar u vreme nesreće i rekao je da su on i Rajanova majka "razoreni i veoma zabrinuti".

- U tom jednom trenutku sam skinuo pogled sa njega, mali je pao u bunar. Nisam oka sklopio od tad - rekao je on za novinski sajt "le360" u sredu.

Rajanova majka se obratila marokanskim medijima sa suzama u očima, prenosi BBC.

- Cela porodica je izašla da ga traži. Onda smo shvatili da je pao u bunar. Još uvek se nadam da će ga spasioci izvući živog - rekla je ona.

latest update about Rayan rescue process. 4 meters are left, and it will be dug by hand #انقذوا_ريان The rescue team is facing frequent soil collapse, which prolongs the rescuing process. pic.twitter.com/5IQhWWEruW

Snimak u četvrtak sa kamere spuštene u bunar pokazao je da je dečak živ i pri svesti, iako je izgledalo da ima lakše povrede glave.

Spasioci su u bunar spustili masku sa kiseonikom, hranu i vodu, a na licu mesta je i medicinska ekipa spremna da pruži pomoć dečaku. Helikopter je takođe stigao na lice mesta da ga odveze u bolnicu kada bude pušten iz bunara.

Im watching live the rescue effort for Rayan that been trapt for almost 4 days now. Rescuers are close to him but collapses are feared. 32-meter well 20 to 30 cm wide. My brother said they should use TBM lepastu gali pakai tangan 😐. Hang in there strong boy #SaveRayan pic.twitter.com/N2NR4ATbCW