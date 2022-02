NEVEROVATNA PRIČA! Naja je rođena kao muško, pa postala žena, a sada se oseća kao OVA životinja - Zavija, i nosi KOSTIM!

Kaže da oseća posebnu povezanost sa životinjama otkada je, kao desetogodišnja devojčica, sanjala da je u telu vuka.

Naja Okami (27) iz Sijetla je na prvi pogled obična devojka, ali zapravo se ona ne oseća tako. Naime, Naja sebe identifikuje kao vučicu i dok u toku dana radi regularan posao popodne i predveče udovoljava drugoj strani svoje ličnosti.

Kaže da oseća posebnu povezanost sa životinjama otkada je, kao desetogodišnja devojčica, sanjala da je u telu vuka.

- To nije psihička stvar, već spiritualna. Znam da sam čovek. Idem na posao, plaćam račune i ne oblačim se uvek u vučicu, ali uvek sam spiritualno povezana s vukovima - tvrdi Naja.

- Tad se uvek našalim kako sam ja vučica koja lovi svoj plen. A moj plen su predatori - dodaje.

Kao vučica je počela da se ponaša u srednjoj školi, tad je često zavijala. Sad je, tvrdi, smanjila tu aktivnost.

- Ne mogu sigurno da zavijam na poslu, ali potrudim se da pronađem prikladnu okolinu kako bi to mogla da radim. Ponekad, ako moji cimeri spavaju, onda to uradim veoma tiho. Smeta mi što me puno ljudi u našoj zajednici gleda kao da nisam normalna. Smeju mi se. Mislim da bi svi ljudi trebalo da nauče da se kreativno izražavaju - rekla je ova devojka.

Naja je inače rođena kao muškarac i otkriva da je veoma rano shvatila da je, kako kaže, "zaroboljena" u telu muškarca.

Autor: