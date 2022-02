BABA ALI JE ISTINSKI HEROJ! ON je GOLIM RUKAMA otvorio prolaz do dečaka Rajana (5) kako bi ga medicinski tim zbrinuo! (FOTO)

Dok svet bez daha čeka da sazna da li je petogodišnji dečak Rajan koji je pre nekoliko dana upao u bunar, dobro, po društvenim mrežama kruže priče o njegovim spasiocima.

Prema nezvaničnim informacijama koje kruže društvenim mrežama Rajan navodno ima povrede glave i leđa i medicinski tim ga stabilizuje kako bi mogli da ga prebace u bolnicu.

Baba Ali je navodno došao sa juga zemlje do severa da bi pomogao u spasavanju dečaka i rukama je prokopao poslednje metre vertikalno kako bi stigao do Rajana.

Dok su spasioci danonoćno kopali kako bi stigli do deteta, žene ih okolnih sela su pripremale hranu za sve.

#SaveRayan He is more than a hero, he is an angel that God sent to rescue little RAYAN. His name is uncle Ali Sahraoui. expert in digging wells. all our respect uncle ALI. You ARE A PRIDE FOR HUMANITY THAT THERE ARE PEOPLE LIKE YOU IN THIS WORLD.🇲🇦🇲🇦🇲🇦😘😘😘😘 pic.twitter.com/LWXEJ3D1IU — 🇲🇦 مغربيه علويه واعتز بها 🇲🇦 (@Rosewaali1) 05. фебруар 2022.

May Almighty Allah reward Ali Sharaoui in bountiful for his kind gesture.

We wish there are more of you.



#SaveRayan#rayanlive #Rayan pic.twitter.com/1RdcLOqaFa — Africa Double~Q (@africa_doubleq) 05. фебруар 2022.

