POTRESNO! Dečaka koji je bio zaglavljen u bunaru IZNOSE UMOTANOG U ŽUTO ĆEBE! Uprkos lavovskoj borbi, mališan nije izdržao (VIDEO)

Napetost je porasla u večernjim satima u subotu uveče kada su spasioci javili da su veoma blizu dečaku. Zbog informacija koje su rečene sa lica mesta da je dečak i dalje živ, svi su jedva čekali da izađe i molili se da se to desi.

Međutim, uprkos velikoj sreći i aplauzu koji je nastupio nakon uspešnog spasavanja, ubrzo je stigla tužna vest da dečak nije preživeo.

Ceo svet se molio za malog Rajana

#Rayan is rushed to the near by hospital. Prayers of every pounding heart and efforts of rescuers have made it possible. Hi is health condition is still unknown. We are hopeful, God is kind#SaveRayan pic.twitter.com/HTskZXZuoG