DA LI JE OVO MOGUĆ UZROK SMRTI DEČAKA IZ MAROKA? Za malenog Rajana se molio CEO SVET, a sada su isplivali novi detalji TRAGEDIJE!

Dečak je upao u bunar dubok 32 metra, u selu u kojem živi. Otvor je bio previše uzak da spasioci uđu i izvuku ga, a širenje bunara je smatrano reviše rizičnim. Umesto toga, spasioci su paralelno sa bunarom kopali tunel kako bi došli do dečaka, a za to vreme, poslati su mu kiseonik, hrana i voda, kao i kamera putem koje su spasioci pratili njegovo stanje.

Ceo svet pratio je ovu akciju spasavanja bez daha, a poslednja tri metra do dečaka su spasioci kopali rukama, kako bi izbegli da dođe do klizišta koje bi zatrpalo malog Rajana.

Svi su se ponadali dobrim vestima kada je mališan izvučen iz bunara, ali nažalost, nešto kasnije je stigla vest i da je preminuo. Mnogi mediji izvestili su da je Rajan preminuo u bolnici, ali je kasnije objavljeno da je dečak već bio mrtav kada su spasioci stigli do njega.

Nakon što su se mnogi od njega potresnim rečima oprostili na društvenim rečima, počelo je da se postavlja i pitanje kako je dečak upao u bunar i šta je uzrok smrti.

Za sada se još uvek nije zvanično objavljen uzrok smrti, ali se smatra da je moguće da su do smrtnog ishoda dovele povrede koje je dečak zadobio padom u bunar dubok 32 metra. Takođe, moguće je da je do toga dovela i hipotermija, jer su tokom nedelje temperature u tom regionu bile oko pet stepeni Celzijusa.

Kada je reč o tome kako je mališan uopšte upao u bunar, detalji o tome još uvek nisu poznati, ali je Rajanova majka izjavila da se dečak u utorak igrao pored bunara. Porodica je kasnije rekla da su shvatili šta se desili kada su čuli prigušeni plač i ugledali mališana na dnu bunara. Nije poznato da li je bunar bio otvoren ili je pak bio zaštićen nekim poklopcem.

Ovako je izgledao trenutak kada su spasioci izvukli dečaka:

