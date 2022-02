PUTIN NIJE OBEĆAO MAKRONU PREKID MANEVARA! Iz Moskve poručuju: Nije bilo ni govora o povlačenju snaga iz Belorusije!

Makron je u ponedeljak u Moskvi razgovarao sa Putinom, navodi Rojters.

Putin i Makron su u ponedeljak rekli novinarima da nije ostvaren napredak u rešenju krize, ali je neimenovani ferancuski zvaničnik izjavio da je ruski predsednik obećao da neće biti vojnih manevara na granici sa Ukrajinom.

