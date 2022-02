EKSPLOZIJE U ABU DABIJU! HUTI NAPALI DRONOM PRESTONICU EMIRATA: Potpuna poanika u gradu puno, ljudi (VIDEO)

Detonacije su se čule u gradu koji je bio prepun ljudi. Brojne policijske i spasilačke ekipe su u centru grada a iz predostrožnosti su zatvoreni auto-putevi.

Prema navodima medija bliskih IRGC (Iranska revolucionarna garda) reč je o napadu dronom koji su izveli Huti.

Prema nezvaničnim informacijama, prva eksplozija začula se iz šoping mola.

Jednu od eksplozija snimile su i kamere i to na krovu hotela. Pretpostavlja se da je u pitanju raketa ili dron kamikaza.

Međutim, kako neki stručnjaci tvrde, čini se da eksplozija snimljena kamerom dolazi iznutra.

Na društvenim mrežama su se pojvile infprmacije da iza napada stoje pobunjeničke grupe Huta.

Ovaj napad dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo da je uništilo dve balističke rakete Huta koje su gađale ovu zalivsku zemlju.

According to #IRGC affiliated media, #Houthi rebels conducted a drone strike at Abu-Dhabi, the #UAE 's capital. As a result, a small loitering drone hit a commercial building in the city center resulting in damages to civilian property. Houthis are terrorizing people in UAE. pic.twitter.com/aIbowylgr7

Na jednom od snimaka se vidi da je delovala i protivvazdušna odbrana, a užarena lopta koja pada bi mogao da bude i deo pogođene rakete.

Očevidac je rekao: "Hitno! Eksplozija u Abu Dabiju. Sumnja se da su projektili ispaljeni na grad."

Drugi snimci sa lica mesta pokazuju kako policija i hitne službe žure na lice mesta uz izveštaje o drugoj eksploziji.

Neko je na Tviteru rekao: „Svi pričaju o eksplozijama u Abu Dabiju, bilo je pored našeg hotela, izgleda kao požar.

"Ali definitivno smo čuli dve eksplozije".

Prema izveštajima na društvenim mrežama, jedna od eksplozija dogodila se 20 kilometara od hotela brazilskog fudbalskog tima Palmerias.

Za sada nije jasno šta je moglo da izazove eksploziju ili da li je neko povređen.

Reports of various explosions in #AbuDhabi. Heavy presence of police & emergency response teams outside a tower that may have been hit by a rocket. This comes after a time the Houthi leader Abdul Malik Al-Houthi warned that UAE isn't safe anymore.#Dubai #UAE #Yemen #Houthi pic.twitter.com/LHl5e2KjbO