FILIP SILOVAO STARICU (99) U DOMU ZA STARE! Užas: Monstruma na delu uhvatila nadzorna kamera (FOTO)

Zdravstveni radnik osuđen je na kaznu zatvora nakon što je uhvaćen kako siluje 99-godišnju staricu koja boluje od demencije, dok je njena porodica bespomoćno gledala zločin preko skrivene kamere koju su postavili u njenoj sobi.

Monstrum Filip Keri (48), priznao je da je u Blekpulu u Britaniji napao nesrećnu ženu u domu za negu starijih osoba u kojem je radio. Tužioci su rekli da se žrtvina porodica zabrinula kada se njeno ponašanje iznenada promenilo. Nije dozvoljavala fizički kontakt i molila je rodbinu koja bi joj došla u posetu da je ne ostavljaju samu.

