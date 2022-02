SUPRUG I DEVER JOJ ODRUBILI GLAVU PA POZIRALI NA SNIMKU - Ko je Mona koju su roditelji udali sa 12 godina? (VIDEO)

Stravično ubistvo u Iranu potreslo je čitav svet, a brojne organizacije sada pozivaju na izmene zakona u ovoj zemlji kako bi ubuduće bila sprečena ubistva iz časti.

Jeziv zločin dogodio se 5. februara, a četiri sata kasnije ubice su bile uhapšene u gradu Ahvazu, na jugozapadu zemlje. Dvojica Iranaca su priznala ubistvo, a na društvenim mrežama već danima kruži jeziv snimak na kojem se vidi kako jedan od njih šeta sa Moninom glavom gradskim ulicama.

Motiv ubistva nije zvanično saopšten, ali sumnja se da je Mona ubijena jer je suprug sumnjao da ga vara.

Ensija Kazali, koja je u vladi Irana zadužena za prava žena, pozvala je parlament da preduzme hitne mere, a na vlasti da upozore javnost kako bi se ovakvi zločini ubuduće sprečili.

Mediji u Iranu i korisnici društvenih mreža već danima zahtevaju izmenu zakona.

- Neko je obezglavio ljudsko biće. Njenu glavu su nosili ulicama, a ubica je bio ponosan. Kako to neko može da prihvati? Moramo da preduzmemo mere, kako se femicid više nikad ne bi dogodio - navodi se u članku lokalnih medija.

Sve više ljudi traži reformu zakona o zaštiti žena od porodičnog nasilja, a zahteva se i izmena zakona o minimalnoj starosnoj granici za sklapanje braka u Iranu. U ovom trenutku u brak može stupiti osoba koja ima svega 13 godina.

Lokalni mediji pišu da je Mona imala samo 12 godina kada su je udali. Mlada devojka koja je brutalno ubijena za sobom je ostavila trogodišnjeg sina.

Advokat Ali Mojtahedzadeh rekao je da su rupe u zakonu omogućile da pojedinci čine "ubistva iz časti".

The 17 years old #MonaHeydari who was beheaded in Iran in the weekend by husband as an act of "honor killing".The Sharia laws do not protect women rights in Iran.Previously she had escaped to Turkey but was forced to return to abusive husband. She was forced to marry at 12. RIP pic.twitter.com/qEF9ImXOLn