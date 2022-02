DVE I PO GODINE MRTVA SEDELA ZA STOLOM! Policija zatekla jeziv prizor, telo je bilo mumificirano: GRIZE NAS SAVEST! (FOTO)

Italijanska policija otkrila je mumificirane ostatke 70-godišnje žene koja je sedela za stolom više od dve godine nakon što je umrla, što je podstaklo apele za poboljšanje nege za starije osobe u toj zemlji.

Marinela Bereta, koja nije imala žive rodbine, pronađena je u svojoj kući u Prestinu, blizu jezera Komo u severnoj Italiji.

To se dogodilo nakon što su je predstavnici lokalne zajednice nazvali zbog jakog vetra u Lombardiji, koji je pretio da će srušiti zapuštena stabla u njenom vrtu. Pritom su i susedi posvedočili kako je nisu videli najmanje dve i po godine, ali nisu odlazili do njene kuće da provere da li je sve u redu.

- Ono što se dogodilo Marineli Bereti u Komu, ta zaboravljena usamljenost, peče našu savest - komentarisala je ministarka za porodicu Elena Boneti.

Una storia, quella di Marinella Beretta che ferisce le coscienze di tutti. Il sindaco di Como, Landriscina,invita la città a partecipare ai funerali della 70enne trovata senza vita in casa sua oltre 2 anni dopo il decesso.”E'morta senza nessuno accanto. Andiamo tutti al funerale” pic.twitter.com/YnRRlqQe87

Kako je istakla, zajednica je dužna da pamti njen život.

- Niko ne sme da bude ostavljen tako sam - navela je ona.

Gotovo 40 odsto starijih osoba od 75 godina u Italiji žive same, pokazao je izveštaj nacionalnog Instituta za statistiku (ISTAT) iz 2018. Isti postotak pokazuje i kako oni nemaju ni rodbine ni prijatelja kojima bi mogli da se obrate u slučaju potrebe.

- Bereta je oličenje usamljenosti - napisao je urednik Masimo Gramelini na naslovnoj stranici Corriere della Sera, najprodavanijeg italijanskog dnevnika.

- Mnogi od nas još se sećaju haotičnih, velikih porodica seoske Italije. Za razliku od toga, moderna porodica je smanjena... Ljudi umiru sami. A mi živimo sami, što je gotovo još gore - naveo je Gramelini.

Come siamo ridotti male! Per due anni nessuno ha cercato Marinella Beretta, che è morta da sola in casa. pic.twitter.com/zQq9SIXo8l