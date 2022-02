KRVAVI PIR U SREDNJOJ ŠKOLI! Drama u NJujorku, upucano nekoliko osoba

Prema prvim informacijama nekoliko ljudi je upucano.

Policija je potvrdila pucnjavu u srednjoj školi u Bafalu u NJujorku u sredu.

Najmanje dve osobe su upucane u srednjoj školi Mekinli, uključujući jednog učenika, izvestio je VGRZ.

Škola, koja se nalazi na adresi Elmvud Avenue 1500, zatvorena je.

BREAKING: Multiple People Shot at High School In Buffalo, NY, Police Say - https://t.co/11jEfyzmv8 pic.twitter.com/V5AggCycpI