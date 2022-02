Snažan zemljotres pogodio sever Italije! Potres ljudima POMERAO KREVETE

Kako javlja EMSC, epicentar je bio na dubini od 15 kilometara. Pogodio je 25 kilometara od Modene, prenose "Novosti".

#Earthquake in 22 km NW of #Modena (#Italy) 18 min ago (local time 21:00:56). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/BW3zNavQAr pic.twitter.com/stfEz1OFbL