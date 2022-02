EU POSLALA ZAJEDNIČKI ODGOVOR RUSIJI Lavrov: To znači prekid dijaloga!

Lavrov je ranije danas rekao da će zajednički odgovor iz EU na njegov predlog upućen krajem januara na adrese svih 27 zemalja članica dovesti do prekida dijaloga.

EU diplomate rekle su Rojtersu da su pisma koja je Lavrov poslao doživljena kao pokušaj da se podeli blok gde različite države imaju različite stavove i naklonosti prema Moskvi. EU razmatra uvođenje ekonomskih sankcija protiv Rusije u slučaju da dođe do sukoba u Ukrajini.

Stalni predstavnik Ruske Federacije pri EU Vladimir Čižov primio je, u ime šefova diplomatija 27 zemalja članica, odgovor EU na poruku Lavrova na temu "nedeljivosti bezbednosti", objavljeno je na sajtu ruske misije pri EU.

"Umesto da od svake države (članice) pruži pošten i jasan odgovor, EU želi da izađe s ovim kolektivnim papirom, gde će sve nijanse nacionalnih stavova biti poništene. Siguran sam da u tom slučaju nećemo moći da razgovaramo, i onda ćemo, pretpostavljam, morati da razmislimo kako da izađemo iz te situacije", rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare pred razgovore sa šeficom britanske diplomatije Liz Tras.

I replied on behalf of the EU Member States to the letters they received from Minister Lavrov.



Tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy.



We call on Russia to de-escalate and to reverse its military build-up in and around Ukraine and in Belarus.