NASLEDNIK TRONA POZITIVAN NA KOVID! PRINC ČARLS U SAMOIZOLACIJI!

Princ od Velsa dobio je pozitivan kovid rezultat i nalazi se u samoizolaciji, potvrđeno je iz njegove rezidencije

Klarens House, rezidencija princa Čarlsa, potvrdila jena svom Tviter nalogu da se 73-godišnji naslednik britanskog prestola nalazi u samoizolaciji pošto je potvrđeno da je imao pozitivan test na kovid.

Vest o pozitivnom kovid testu stigla je svega nekoliko minuta pre nego što je princ trebalo da se pojavi na jednom događaju u Vinčesteru, na jugu Engleske.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.