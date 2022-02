OPSADNO STANJE U PARIZU: Hiljade ljudi na protestima, policija baca suzavac! Na ulicama i oklopna vozila!

Pariska policija zaustavila je danas oko 500 vozila iz takozvanog konvoja slobode protiv kovid mera koja su, uprkos zabrani, pokušala da uđu u glavni grad Francuske. Vozila su zaustavljena na tri mesta ulaska u francusku prestonicu i napisano je više od 150 kazni, navela je policija na Tviteru. Više hiljada protivnika kovid propusnica okupilo se u noći sa petka na subotu na glavnim prilazima francuskoj prestonici.

U francuskoj prestonici u naredna tri dana biće raspoređeno skoro 7.200 policajaca i žandarma, koji će pokušati da spreče blokiranje grada. Prvi put od nereda tokom demonstracija "žutih prsluka" 2018. godine, žandarmerija je na ulice izvela i oklopna vozila.

Francuski predsednik Emanuel Makron apelovao je sinoć na smirivanje situacije, dok se kamioni u „konvoju slobode" približavaju Parizu u znak protesta protiv kovid 19 mera. Makron je za novine Kvest-Frans rekao da u Francuskoj postoji „zamor" povezan sa izbijanjem korona virusa, ali je i "pozvao na maksimalnu smirenost", prenosi BBC.

🇫🇷🚨 Police are out in full force trying to stop the freedom convoy in Paris 🔥 pic.twitter.com/PBc5IANnbk