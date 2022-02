POGLEDAJTE SCENE OPŠTEG HAOSA U PARIZU - OKLOPNA VOZILA I SUZAVCI! Demonstranti divljaju kod Trijumfalne kapije (FOTO+VIDEO)

Francuska policija upotrebila je danas suzavac protiv demonstranata na Jelisejskim poljima u Parizu, ubrzo nakon što je "konvoj slobode" koji se bori protiv kovid mera stigao u francusku prestonicu.

Paris - it’s starting...it’s gonna be an interesting weekend. pic.twitter.com/naNzDODu3l

Vozila sa demonstrantima uspela su da prođu policijske kontrolne punktove u centru Pariza kako bi omeli saobraćaj oko Trijumfalne kapije.

Demonstranti inspirisani sličnim protestima u Kanadi mahali su francuskim zastavama i trubili sirenama vozila uprkos nalogu policije da ne ulaze u Pariz.

Policija je tražila od demonstranata da se kreću nakon što su se popeli na vozila nasred kružnog toka oko Trijumfalne kapije.

U Parizu je raspoređeno skoro 7.200 policajaca i žandarma, preneo je Rojters.

Prvi put od nereda tokom demonstracija "žutih prsluka" 2018. godine, žandarmerija je na ulice izvela i oklopna vozila.

Premijer Žan Kasteks upozorio je da će odgovor vlasti biti čvrst prema onima koji pokušaju da blokiraju saobraćaj ili prestonicu.

Francuski demonstranti, inspirisani protestom kanadskih kamiondžija, protive se potvrdama o vakcinaciji, neophodnom za ulazak u restorane, barove i javne prostore.

#Manifs12Fevrier des #GiletsJaunes et #Citoyensencolére #ConvoidelaLiberte à #Paris contre le #passvaccinal et pour une justice sociale et fiscale

Départ place d'Italie➡️Nation pic.twitter.com/IK2hxH2QUG