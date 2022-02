'U RUSKIM STE VODAMA, ODMAH IZRONITE!' DRAMA: Rusi presreli američku podmornicu! (FOTO)

"Nalazite se u teritorijalnim vodama Rusije. Odmah izronite!", rusko Ministarstvo odbrane iznelo je ovako detalje incidenta sa američkom podmornicom kod Kurilskih ostrva:

"U skladu sa smernicama za zaštitu državne granice Ruske Federacije u podvodnom okruženju, posada fregate Pacifičke flote 'Maršal Šapošnjikov' koristila je odgovarajuća sredstva. Američka podmornica je samohodnim simulatorom podelila cilj na sredstva radarske i akustičke kontrole i otišla maksimalnom brzinom napustila teritorijalne vode Ruske Federacije", saopštilo je ministarstvo.

