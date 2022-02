Mašinovođa zarobljen u SMRSKANOJ KABINI! STRAVIČAN SUDAR VOZOVA U MINHENU: Povređeno 40 osoba, ima i MRTVIH

Jedna osoba je poginula, a 40 povređeno pošto su se sudarila dva voza u blizini Minhena u Nemačkoj.

Prema pisanju lokalnih medija, neki od povređanih imaju teške telesne povrede, doj je mašinovođa zarobljen na mestu nesreće.

