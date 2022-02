'MANIJAK SA VOLGE' Vodoinstalater optužen za ubistvo više od 30 starica! Davio ih golim rukama!

Ruski vodoinstalater Radik Tagirov optužen je za ubistvo najmanje 32 starije žene, zbog čega je i dobio nadimak "Manijak sa Volge".

Ovog 39-godišnjeg muškarca prozvali su i "daviteljem starica", a jezive zločine počinio je na širem području istočno od Moskve. Najviše ubistava, njih jedanaest, počinio je u rodnom Kazanu, piše Telegraf.

U međuvremenu su objavljeni detalji stravičnih zločina muškarca kog su prozvali i "Manijak sa Volge".

Reč je o ocu dvoje dece koji se pretvarao da je socijalni radnik. On je zvonio na vrata starica i pretvarao se da želi da im pomogne. One bi ga nakon toga pustile u kuću, a on bi ih odmah napao.

Često ih je davio golim rukama ili gušio odećom, nakon čega bi im ukrao svu ušteđevinu. On je nakon što je uhapšen istražiteljima priznao zločine.

- Davio sam ih rukama, držao sam ih dok nisu pale, rekao je.

Ova ubistva dogodila su se u periodu između 2011. i 2013. godine, a žrtve su bile starosti između 75 do 91 godine.

On je godinama uspevao da se izvuče, međutim uporedna DNK analiza sa mesta zločina pokazala je da se radi o istom počinitelju i on je ubrzo uhapšen.

Vodinstalater je tokom priznanja rekao da ne zna tačno koliko je starica ubio, međutim policija ga je do sada dovela u vezu sa najmanje 32 ubistva.

Iako se u ranijim izveštajima pominjalo da su neke od žrtava silovane, njemu se na teret stavljaju samo ubistva.

- Analize bioloških tragova sa mesta zločina potvrdile su da je samo jedna osoba odgovorna za ove stravične zločine, potvrdila je portparolka Tužilaštva Svetlana Petrenko.

Portparolka ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova Irina Volk rekla je kako su policija, kao i članovi FSB-a, bili uključeni u istragu.

- Predstavljao se kao državni službenik, pa su ga starice zato primale u stan. Kada su ga pustile da uđe, on ih je odmah ubijao, ukrao sve dragocenosti i novac, a onda bi pobegao, rekla je Volk.

Ona je dodala da je muškarac, od ranije poznat policiji, kao i da je delovao jako uverljivo pa je zato odmah sticao poverenje svojih žrtava.