STRAVIČNA PORODIČNA TRAGEDIJA: Dečaku IZGORELI SVI ORGANI nakon što je progutao predmet koji svi imamo u kući!

Porodica 17-mesečnog Hjua Mekmeona saopštila je tragičnu vest da je umro nakon što je progutao bateriju iz dečje igračke. Njegov otac, koji se takođe zove Hju Mekmehon, seća se kada je poslednji put stavio sina u krevet.

- Bilo je Badnje veče i Hju je stigao u svoj dom u Madervelu, Severni Lanarkšir, završavajući kupovinu za praznike u poslednjem trenutku. Otišao je gore, nežno ušuškao svog malog sina i poželeo mu laku noć. Zatim se pridružio svojoj partnerki Kristin Mekdonald i njihovo troje dece da umotaju poklone i popiju toplu čokoladu. Nekoliko sati kasnije, par je otkrio svoje najmlađe dete kako leži na leđima, zureći u plafon, a iz grudi mu je dolazilo čudan zvuk.

- Njegovo je disanje je bilo teško, dok je sve vreme bio bled. On je samo nepomično ležao – uspaničili smo se, pozvali hitnu pomoć i bolničari su mu dali kiseonik - kaže Hju.

Mali Hju i njegova majka Kristin odvedeni su u Univerzitetsku bolnicu Višo. Njegov otac je išao za njima svojim kolima.

- Kada sam stigao u bolnicu, saznao sam da mi sina reanimiraju - kaže otac deteta.

- Samo sam se slomio. To se dogodilo tako brzo i izgledalo je kao da je doživeo tešku saobraćajnu nesreću – izgubio je svu krv - priča Hju stariji.

Lekari su objasnili da ne znaju odakle dolazi krvarenje i da mu je krv kisela.

Drami nije tu kraj, lekari su im rekali da beba Hju će morati hitno da bude prebačena u Univerzitetsku bolnicu Kraljice Elizabete u Glazgovu radi specijalističke nege ili će sigurno umreti.

Testovi su kasnije pokazali da je u njegovom srcu izgorela rupa veličine novčića i da je to verovatno izazvalo gutanje baterije sa dugmadima koja je zastala u njegovom jednjaku.

Hirurzi su izvršili 12-časovnu operaciju, ali je dete nastavilo da krvari i zadobilo je tako teške povrede da bi na kraju moralo biti isključeno sa aparata za održavanje života.

Njegov otac je za Bi-Bi-Si rekao:

- Rečeno nam je da ima oštećenje mozga. Od toga je došlo do toga da su mu organi počeli da otkazuju. Rečeno nam je da nikada neće jesti i da će biti hranjen na sondu, da mu je grlo izgorelo skroz. Bio je u tako teškoj borbi da više nije izdržao štetu na svom malom telu. Oprali smo ga, ošišali mu kosu i provodili što više vremena sa njim. Onda su isključili mašine. To je kao da svom detetu date napunjen pištolj.

Mali Hju je umro 26. decembra i položen je u Kambernauldu.

Od tragedije, njegov otac je rekao da su njegova druga deca bila u "potpunom šoku", ali se porodica izborila pokušavajući da ostanu okupirani drugim stvarima.

Hju je za Bi-Bi-Si rekao da je pretražio njihov dom i pronašao igračku za zube kompanije VTech koju su pokretale tri baterije od kojih je jedna nedostajala. On veruje da je ovo bila baterija koju je Hugh progutao.

Portparol VTech-a je rekao za Bi-Bi-Si:

- Trenutno radimo sa relevantnim vlastima na istrazi ovog slučaja. Bezbednost kupaca je od najveće važnosti i mi ove stvari shvatamo veoma ozbiljno.

Hirurzi su ranije upozoravali na potencijalno smrtonosni rizik koji za malu decu predstavljaju baterije, rekavši da ih treba "tretirati kao otrov i držati van domašaja dece".

Hju i Kristin su sada pokrenuli peticiju kojom pozivaju da se baterije potpuno zabrane.

On je rekao:

- Ove baterije nisu samo u igračkama za bebe one su u božićnim čestitkama, olovkama, svetlećim bundžicama, sve što je potrebno je da malo gume otpadne. To je kao nešto što bi bebi ličilo na slatkiš posebno ako su igračke neispravne, to je kao da svom detetu date napunjen pištolj. Niko ne bi trebalo da prolazi kroz nešto tako užasavajuće kao što je to, samo te potpuno uništi.

Porodica je od tada dobila podršku od Kler Adamson, koja saziva međustranačku grupu škotskog parlamenta za prevenciju nesreća i podizanje svesti o bezbednosti.

Ona je rekla da se na sastancima često postavljaju pitanja oko baterija sa dugmadima i da Hjuova priča mora da "podstakne akciju".

Ona je rekla:

- Dugmaste baterije predstavljaju pravi rizik za decu i podizanje svesti roditelja i staratelja je od suštinskog značaja. To može biti pitanje života i smrti. Moramo da radimo na tome da to promenimo i da svest o bezbednosti bude više na dnevnom redu.