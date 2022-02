JELA JE TELO, A KRVI JE BILO SVUDA: Ajkula raskomadala čoveka na popularnoj plaži, šokirani očevici sve snimili (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Službe hitne požurile su u Bjuken point blizu sidnejske plaže Litl bej nakon što su dobili dojavu o napadu ajkule.

Na zastrašujućem snimku sa lica mesta koji kruži društvenim mrežama vide se lokalni pecaroši kako žasnuto posmatraju kako plivača napada ajkula. Očevici su rekli da su videli morsku neman kako proždire delove njegovog tela, nakon što ga je rastrgla na pola, prenosi Dejli mejl.

Nedugo zatim u vodi su pronađeni ostaci plivača.

"Nekoga je upravo pojela ajkula"

Zastrašujućoj sceni su prisustvovali brojni svedoci koji su čuli vriske nesrećnog čoveka koji su, pak, izazvali paniku na obali.

#Sydney #Australia. Just this afternoon. Guy mauled by 4.5m #greatwhite #shark. This is filmed by dudes on scene. Guy was spear fishing. #littlebay #botanybay pic.twitter.com/3UFE6Oeb2m