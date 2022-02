VODA NOSILA SVE PRED SOBOM: Jezive poplave u Brazilu - čak 38 ŽRTAVA

Najmanje 38 ljudi je poginulo u klizištima i stravičnoj poplavi u brazilskom gradu Petropolisu, saopštila je spasilačka služba.

Grad, koji se nalazi u planinama severno od Rio de Žaneira, pogodile su obilne padavine.

Kuće u brdskim naseljima su uništene, a automobile je odnela snažna bujica, prenosi BBC.

At least 18 people have died in mudslides and floods after a mountainous region of Rio de Janeiro saw almost a month's worth of rain fall in just three hours.



Read more: https://t.co/wNHFMl6iKw pic.twitter.com/QA78Lz053F — Sky News (@SkyNews) 16. фебруар 2022.

Gradonačelnik grada proglasio je vanredno stanje.

Timovi za potragu i spasavanje češljaju blato u potrazi za preživelima. Video snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju veliku štetu i vozila koja plutaju ulicama.

At least 20 people have been killed in floods that rushed through the streets of Petropolis in Brazil. pic.twitter.com/FIGegJ4jN0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 16. фебруар 2022.

Predsednik Brazila Žair Bolsonaro, koji je na zvaničnom putu u Rusiji, rekao je da će organizovati hitnu pomoć za sve ugožene u poplavama.

Više od 180 vojnika je raspoređeno, a očekuje se da će više specijalizovanih timova za pretragu stići kasnije tokom dana.

A record 258.8 mm of rainfall fell in 24 hours in the town of #Petrópolis north of Rio de Janeiro in #Brazil, according to @inmet_

Resulting flash floods have claimed more than 30 lives, according to news reports.

Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/6Td65ZtEG6 — World Meteorological Organization (@WMO) 16. фебруар 2022.

U jednom od najteže pogođenih kvartova, procenjuje se da je 80 kuća oštećeno.

Petropolis je popularna turistička destinacija. Ali njegova lokacija znači da je takođe sklon klizištima.

Najgori incident dogodio se 2011. godine, kada je više od 900 ljudi poginulo kada su klizišta pogodila Petropolis i susedne gradove.