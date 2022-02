NOVINAR ODLUČIO DA BUDE BESKUĆNIK: Za to ga dobro plaćaju, a njegova priča ŠOKIRA!

– Ja sam stari narkomam. Neću to da krijem. Ali ovo sada je moj izbor. Previše je jednostavno. Plaćaju mi 620 dolara mesečno da živim na ulici, plus još oko 200 u kuponima za hranu. Budimo realni, grad vas ovde plaća da budete beskućnik. Naravno da nisam ispustio tu priliku, dovoljan je bio samo jedan telefonski poziv – rekao je Džek.

Ona je dodao da ne želi da plaća kiriju i komunalije, a da na ulici ima sve što mu je potrebno. Ima čak i svoj telefon na kom ima Netfliks i Amazon, pa može i da uživa u serijama.

Uprkos prednostima koje je nabrojao, Džek kaže da život na ulicama ove američke metropole postaje isuviše opasan.

– Dileri prodaju ljudima nečistu robu, a policija sve to posmatra i nije ih briga. Bukvalno ih vide na tri metra udaljenosti i neće da reaguju. Dosta njih uzima i mito. Evo sada mogu da vas odvedem do jednog mrtvog tela, nikog nije briga. Ljudi se predoziraju i umiru na svakom koraku – govori Džek.

People say lack of housing forces local residents into the streets, but James says he came from Texas to San Francisco for the drugs, the non-enforcement of anti-camping laws, and the $820/month in welfare & food stamps. James says he sold fentanyl, 2 weeks ago, to a 15-year-old. pic.twitter.com/5qMr6tmlWs