DA LI SE OVO STVARNO OPET DEŠAVA?! Dečak (9) upao u bunar, akcija spasavanja mališana traje već tri dana! (VIDEO, FOTO)

U selu Šokak, u provinciji Zabul u Avganistanu spasioci već tri dana pokušavaju da izvuku devetogodišnjeg Haidara koji je upao u bunar.

Dečak se zaglavio na dubini od 10 metara, dok ukupna dubina bunara iznosi 25 metara.

Rescue forces after 96 hours efforts succeeded to pull out "Haidar" from a water well in Zabul province.

Now, #Haidar is under the diagnosis and serious care of doctors.#Afghanistan pic.twitter.com/HFLIE7LzFG — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) 18. фебруар 2022.

Kako prenosi CBS Njuz, hitne službe su na terenu i obezbeđeno je sve što je potrebno za njegovo spasavanje. Trenutno građevinske mašine iskopavaju zemlju kako bi došli do Haidara.

Na društvenim mrežama kruži snimak dečaka koji, kako se čini, može da pomera ruke i gornji deo tela. Dečaku je dopremljena hrana i voda i, navodno, je uspeo da jede.

#Haidar is still stuck. These rescuers are still trying to save him deep in the night. Please pray for #Haidar! #SaveHaidar #حيدري_وژغورئ pic.twitter.com/CQtPBya85R — Sangar | سنګر پیکار (@paykhar) 17. фебруар 2022.

"Jesi li u redu, sine? Razgovaraj sa mnom i nemoj plakati, radimo na tome da te izbavimo", čuje se dečakov otac. "Ok, nastavitću da pričam", odgovara dečak, prenosi CBS Njuz.

Vest o avganistanskom dečaku sve je podsetila na tragediju u Maroku kada je početkom meseca petogodišnji Rajan upao u 32 metra dubok bunar. Uprkos herojskim naporima spasilaca koji su danima kopali da stignu do njega, dečačić, nažalost, nije preživeo.

Six years old Haidar from southern #Afghanistan fallen into the well in 30 meters depth 40 hours ago. The rescue volunteers are trying to reach Haidar and get his out safe, but due to lack of equipment didn't any result yet. The little angel is still alive. #RescueHaidar pic.twitter.com/T8NDFUBgBO — Sebghatullah Sadid (@balkhisadid) 17. фебруар 2022.

