PUTINOV PRST JE NA OBARAČU Ukrajina ušla u spiralu haosa, a poslednji deo slagalice leže na mesto - priprema Rusa na VELIKI RAT

Predznaci predstojećeg rata od kojeg svet strahuje već neko vreme sada se nižu kao jahači apokalipse.

Terenske bolnice su postavljene blizu ruske granice sa Ukrajinom, a navodno su spremne i banke krvi. Na informacionom frontu, izveštaji o navodnim ukrajinskim ratnim zločinima kruže u Savetu bezbednosti UN, a pojavio se i video snimak koji navodno pokazuje pokušaj ukrajinskog napada na rezervoare hlora u Donbasu.

Sada su vođe pobunjenika u oblastima Donjecka i Luganska naredile evakuaciju žena i dece u Rusiju, tvrdeći da je ukrajinska ofanziva neizbežna. Ubrzo nakon toga auto-bomba je eksplodirala u Donjecku, pri čemu niko nije povređen, ali su kadar uhvatile kamere. U Donbasu je danas proglašena i opšta mobilizacija.

Sve ovo je manje-više ono što su američki zvaničnici rekli novinarima da očekuju uoči ruske invazije, navodi "Gardijan". Jedini deo koji je nedostajao u potezima ruskog predsednika Vladimira Putina bio je napor da se rusko stanovništvo pripremi za mogućnost velikog rata. Čini se da se taj deo sada postavlja na svoje mesto.

Baš kao što se ruski tenkovi i helikopteri približavaju granici, ruske poruke takođe postaju ratobornije, piše britanski list. Rat je iz sata u sat sve verovatniji, ali to još uvek ne mora da znači da je Putin doneo konačnu odluku.

Druga objašnjenja su i dalje moguća, a događaji koji su se odvijali juče i danas mogu biti haotičniji od glavnog plana koji je orkestrirao Кremlj.

Ako je video sa napadom na rezerve hlora izgovor za rat, to je veoma gruba i niskobudžetna verzija onoga što su američki i britanski zvaničnici predvideli, a koja je uključivala glumce i pozajmljene leševe, ističe "Gardijan".

Na sličan način, dosije koji je u četvrtak predstavljen Savetu bezbednosti bio je izuzetno tanak i ne tvrdi ništa osim da su civili ubijeni u granatiranju na pobunjeničkoj strani linija u Donbasu od 2014. godine, što se već znalo.

Najalarmantniji razvoj dana je evakuacija iz Luganska i Donjecka, koja stvara iznenadnu izbegličku krizu u susednom Rostovu u Rusiji.

Portparol Кremlja Dmitrij Peskov i guverner Rostova tvrde da su ovim potezom zatečeni. Sasvim je moguće da ne govore istinu kako bi sve delovalo spontanije. Ali nije nemoguće da pobunjenički lideri Donbasa iskoriste krizu koju je Putin stvorio da mu ponude ruku, sa ciljem da mu ne ostave drugog izbora osim da prizna samoproglašene republike kako to traži ruska Duma.

- Znam da je ovo lako razumeti kao deo Putinove velike zavere. Ali postoji mnogo strana na koje utiče ono što će se sledeće desiti (pozitivno i negativno). Neki možda slede naređenja Кremlja. Ali drugi možda pokušavaju da uskrate Putinu bilo kakvu opciju osim invazije - tvrdi Genadij Rudkevič, stručnjak za Rusiju na koledžu Džordžija.

Putinova pažljivo odabrana mistika osmišljena je tako da svi ostali nagađaju njegov sledeći korak, dok on drži svoje opcije otvorene. Ukrajina i njene pristalice nisu učinili ustupke koje je on zahtevao, pa možda Putin veruje da se oni jednostavno nisu dovoljno uplašili i polaže na ono što su bili spremni da očekuju u satima pre rata. Prst se stegnuo oko okidača, ali ostaje mala, sve manja šansa da se on ne povuče.

