KAO U DOBA HLADNOG RATA! Ruska krstarica sa 16 nuklearnih bojevih glava i američki nosač aviona nikad bliži jedni drugima

Rusija je nedavno izvela vojnopomorske vežebe u zoni istočnog sredozemlja, a ono po čemu će ostati upamćeno jeste da su dva kolosa na vodi plovila jedan blizu drugoga

Naime, radi se o Udarnoj grupi nosača aviona koja je formirana oko USS Hari S Truman CVN - 75 američke ratne mornarice i Udarna grupa formirana oko krstarice Maršal Usitnov 055 klase Slava.

Nosači aviona klase Nimic

Serija nosača aviona na nukelarni pogon klase Nimic u sastavu američke flote počeli su da ulaze 1975. godine i do sad izgrađeno je 10 nosača aviona koji nose imena po američkim predsednicima osim jednog. Klasa Nimic dobila je naziv po čuvenom američkom admiralu Vilijamu Česteru Nimicu, komandantu Pacifičke flote za vreme Drugog svetskog rata. U odnosu na prve nukelarne nosače aviona "Enterprajs" imaju po dva nukelarna reaktora u dva odvojena odeljnja između kojih se nalazi skladiša za smeštaj 2.150 tona avio bombi, raketa i 10,6 miliona litara goriva što je dovoljno za 16 dana kontinuiranih brobenih operacija na moru. Brodovi su građeni u brodogradilištu Njuport Njuz Šipbilding. Brod Hari S. Truman u operativnu upotrebu američke mornarice ušao je 1988. godine.

