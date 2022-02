Amerika UPOZORILA na NAPADE na Moskvu i Sankt Peterburg (FOTO)

Američka ambasada je upozorila Amerikance na potencijalne “napade” u Moskvi i Sankt Peterburgu, savetujući im da se pripreme za odlazak.

Američka diplomatska misija u Rusiji upozorila je u nedelju na potencijalne “napade” na hotele, stanice metroa i druga mesta u većim gradovima Rusije, prenosi RT.

BREAKING: US Embassy in Moscow has issued a security warning regarding possible threats in public spaces in Moscow, St. Petersburg and near border with Ukraine