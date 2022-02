'OMIKRON JE SVET UDALJIO OD VAKCINE' Šok priznanje Bila Gejtsa, velika žalost milijardera! (VIDEO)

Govoreći na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, suosnivač Majkrosofta je zamoljen da proceni gde je svet danas u pogledu pandemije u svetlu vakcina; požalio se da svet nije uspeo da brže distribuira vakcine, što je omogućilo virusu da mutira u varijantu omikrona koja je zarazila mnogo ljudi kako stopa hospitalizacije opada.

„Nažalost, sam virus, posebno varijanta koja se zove omikron, je vrsta vakcine, odnosno stvara imunitet i B-ćelija i T-ćelija, i uradio je bolji posao da izađe na svetsku populaciju nego što imamo sa vakcine“, jadao se on.

Gejts je primetio da istraživanja u Africi pokazuju da je do 80 odsto ljudi bilo vakcinisano ili zaraženo nekom od varijanti.

🚨|BILL GATES: ‘Sadly, the virus itself, Omicron, is a vaccine and its done a better job… than we have with vaccines.



