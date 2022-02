OGLASIO SE BAJDEN: Amerika uvela sankcije Rusiji

Nakon obraćanja ruskog predsednika Vladimira Putina u ponedeljak uveče, američki predsednik Džo Bajden oglasio se na Tviteru i objavio fotografiju na kojoj potpisuje nove sankcije za Rusiju, Donjecku narodnu republiku i Lugansku narodnu republiku.

Zabranjeni su ulaganje, trgovina i finansiranje koje bi građani SAD obavljali sa tim samoproglašenim republikama, kao i neposredan ili posredan uvoz dobara, usluga ili tehnologije iz tih područja.

"Potpisao sam izvršno naređenje kako bih zabranio Rusiji bilo kakvu priliku da profitira od očiglednog kršenja međunarodnog prava. Nastavljamo da se konsultujemo sa saveznicima i partnerima, uključujući i Ukrajinu, po pitanju sledećih koraka", napisao je on na Tviteru.

I have signed an Executive Order to deny Russia the chance to profit from its blatant violations of international law. We are continuing to closely consult with Allies and partners, including Ukraine, on next steps. pic.twitter.com/ZS81ivAPgs