(UŽIVO) NAPETO U UKRAJINI! Pokušan atentat na bivšeg ministra odbrane DNR(FOTO+VIDEO)

Eskalacija situacije u Donbasu počela je 17. februara. Ukrajinska vojska je počela intenzivno da granatira pozicije Donjecke i Luganske narodne republike. Objavljena je evakuacija stanovništva na teritoriju Rusije i proglašena opšta mobilizacija. Na molbu lidera DNR i LNR predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je nezavisnost republika.

19:19 Pokušan atentat na bivšeg ministra odbrane DNR



Ministarstvo za državnu bezbednost DNR je saopštilo da je pokušan atentat na bivšeg ministra odbrane republike Vladimira Kononova.

U saopštenju je navedeno da je u eksploziji stradao civil koji je krenuo na sastanak s bivšim zvaničnikom.

18:16 - Putin se dotakao i Kosova

Situacija u Ukrajini će se smatrati rešenom nakon priznavanja rezultata referenduma o Krimu, posle kojeg je region pripojen Rusiji, rekao je Putin. Putin je na konferenciji za medije rekao da je Rusija je razgovarala „o ovim pitanjima tokom višesatnih pregovora i sastanaka sa našim evropskim partnerima. Da, i sa Amerikancima smo takođe više puta razgovarali o tome“, dodao je ruski predsednik.

Demokratije moraju da priznaju odluku stanovnika Krima i Sevastopolja da se ponovo ujedine sa Rusijom, rekao je Putin.

"Prva stvar koju svi treba da urade jeste da priznaju volju naroda koji živi u Sevastopolju i na Krimu. O tome sam mnogo puta govorio i ponovo ću naglasiti: Po čemu je ovo gore od onoga što se desilo na Kosovu? Ni po čemu, samo je tamo odluku doneo parlament, a ovde na nacionalnom referendumu", objasnio je predsednik.

18:05 - NATO: "I dalje se planira invazija"

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da Rusija nije prestala da planira "invaziju u punoj razmeri" Ukrajine od kako je priznala dve samoproglašene republike na istoku ove zemlje.

"Prema svim indikacijama, Rusija i dalje planira napad u punoj razmeri na Ukrajinu. Nastavljamo s pozivima Rusiji da se povuče...", rekao je Stoltenberg. Kako je dodao, nikad nije prekasno da se donese odluka da se ne napada, prenosi Rojters.

Putin: Minski sporazumi više ne postoje, priznali smo DNR i LNR

Evropa nije mogla da natera Kijev da se pridržava Minskih sporazuma, pa je Rusija bila prinuđena da donese odluku da prizna DNR i LNR, precizirao je Putin.

17:15 – Ruskom predsedniku Vladimiru Putinu nakon traženja da koristi vojksu van granice Rusije ista molba odobrena

Savet Federacije odobrio je predlog predsednika Rusije Vladimira Putina o upotrebi Oružanih snaga u inostranstvu.Prethodno je predsedavajuća Saveta Federacije Valentina Matvijenko saopštila da je gornji dom parlamenta primio predlog predsednika o upotrebi Oružanih snaga u inostranstvu.„U skladu sa delom 3 člana 51 pravilnika Saveta Federacije, dodatno stavljam na dnevni red sednice Saveta Federacije razmatranje ovog predloga“, rekla je ona.

Matvijenkova je navela da su upotrebu Oružanih snaga Rusije u inostranstvu razmatrali nadležni odbori za ustavnu izgradnju, odbranu, međunarodne poslove i Savet federacije, a pitanje će se razmatrati javno.

Osude sa Zapada nije trebalo čekati. EU, NATO, SAD, UN istog su mišljenja - Putinova odluka kršenje je međunarodnog prava i ukrajinskog suvereniteta.

Nemačka ministarka spoljnih poslova

Nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok saopštila je da je projekat gasovoda Severni tok 2 zamrznut.

Medvedev poručio Šolcu

- Nemački kancelar Olaf Šolc izdao je naredbu o zaustavljanju procesa sertifikacije gasovoda Severni tok 2. Dobro. Dobro došli u hrabri novi svet gde će Evropljani vrlo brzo platiti 2.000 evra za 1.000 kubnih metara prirodnog gasa - napisao je Dmitrij Medvedev, bivši ruski premijer i nekadašnji predsednik Rusije, a sada zamenik predsednika Saveta bezbednosti RF, a na svom profilu.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) 22. фебруар 2022.

Ispaljeno 5 raketa tipa Grad

Posledica grantarinja prigradskog naselja u Donjecku. Ispaljeno 5 raketa 122mm grad.

Cena nafte porasla, akcije pale

Cene nafte porasle su za oko pet odsto, a cene akcija su pale nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin ;priznao područja pod kontrolom pobunjenika na istoku Ukrajine.

Do danas, američka sirova nafta je porasla 4,9 odsto na 94,64 dolara po barelu na njujorškoj berzi. Cena nafte tipa Brent, medjunarodnog merila, skočila je 3,9 odsto na 99,07 dolara po barelu.

Cena gasa u Evropi porasla je danas više od 10 odsto nakon ruskog priznanja nezavisnosti Donjecke i Luganske Narodne Republike (DNR i LNR), javlja Tas.

Boris Džonson: Na meti sankcija pet banaka i tri Putinova prijatelja

Britanski premijer Boris Džonson saopštio da će Velika Britanijau vesti sankcije za pet ruskih banaka i trojici prijatelja Vladimira Putina u prvoj turi odgovora na Putinovo priznanje Donbasa i Luganska.

- Velika Britanija danas sankcioniše sledećih pet ruskih banaka: Rosiju, IS banku, Dženeral banku, promsvjazbanku i Crnomosku banku i tri veoma bogata pojedinca: Genadija Timčenka, Borisa Rotenberga i Igora Rotenberga, rekao je premijer i dodao da će sva njihova imovina koju imaju u Velikoj Britaniji bic´e zamrznuta, a biće im zabranjena i putovanja. Zabrane će se odnositi i na Britance koji sarađuju sa njima.

Tvrdnje ukrajinskog rezerviste: U Donbasu i Lugansk stiglo 10.0000 ruskih vojnika

Ukrajinski rezervista sa vezama sa vojnom obaveštajnom službom rekao je za MailOnline da je više od deset hiljada vojnika ušlo u separatistička područja preko noći, od kojih je 6.000 poslato u Donjeck, 5.000 u Lugansk i 1.500 u grad Horlivku.

13:37 - Lavrov: Još uvek ne šaljemo trupe

Veliki obrt: ruski ministar spoljnih poslova poslova Sergej Lavrov rekao je da ipak još ne šalju trupe u istočnu Ukrajinu, javlja AFP.

Dodao je kako je odluka takva "zasad" čime sugeriše da se može da se promeni.

#BREAKING Russia not planning to send troops to east Ukraine 'for now': foreign ministry pic.twitter.com/gXzprpJ6Op — AFP News Agency (@AFP) 22. фебруар 2022.

12:50 - EU zabranjuje izvoz i uvoz u LNR i DNR

Izaslanici EU su se navodno složili da zabrane uvoz i izvoz u LNR i DNR.

Ukrajinska vojska je postavila sisteme PVO na aerodromima Ukrajinska vojska je postavila sisteme PVO na aerodromima u Kijevu, Harkovu i Čerkasu, saopštio je novinarima portparol Narodne milicije DNR Eduard Basurin. Nisu isključene provokacije prema putničkim avionima.

12:47 - Gađana elektrana u Ukrajini.

12:10 - UDARNA VEST!

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da suspenduje sertifikaciju Severnog toka 2.

On je rekao da je proces odobravanja gasovoda zaustavljen zbog situacije u Ukrajini i ruskog poteza sa priznanjem separatističkih republika.

Ranije danas, predsednik Ukrajine Vladimira Zelenski tražio je od Zapada da ukine gasovod Severni tok 2 zbog priznanja Dombasa od strane Moskve.

12:02 - Državna duma ratifikovala ugovore o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći sa DNR i LNR

Državna duma je na sastanku u utorak jednoglasno ratifikovala ugovore o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći sa Donjeckom i Luganskom narodnim republikama (DNR i LNR) koje je predstavio ruski predsednik Vladimir Putin, a priznanje čijeg suvereniteta je u ponedeljak najavio čelnik ruske države. Istovremeno, poslanici su izmenili zakone o ratifikaciji, prema kojima će ugovori stupiti na snagu od momenta objavljivanja.

Dokumente su potpisali Putin i šefovi republika - Denis Pušilin i Leonid Pasečnik. Prema ugovorima, čiji su tekstovi identični, „strane će svoje odnose graditi kao prijateljske države, dosledno rukovodeći se principima međusobnog poštovanja državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, mirnog rešavanja sporova“, kao i principima jednakosti i neintervencije.

11:00 - Zelenski: Kijev razmatra mogućnost prekida diplomatskih odnosa sa Rusijom.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je udovoljio zahtevu parlamenta zemlje i dve republike Donbasa i priznao nezavisnost Donjecke i Luganske Narodne Republike (DNR i LNR). On je ovaj poziv uputio usred kontinuiranog granatiranja dve republike od strane kijevskih oružanih snaga.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je dobio zahtev Ministarstva spoljnih poslova da prekine diplomatske odnose sa Rusijom usred njenog priznanja nezavisnosti DNR i LNR i da razmatra ovu opciju.

- Odmah posle naše konferencije za novinare razmišljaću o ovom pitanju i ne samo o njemu, već io našim praktičnim koracima u vezi sa eskalacijom od strane Rusije - rekao je on.

Zelenski je tvrdio da je priznanjem nezavisnosti dve republike Rusija ušla u "pravnu agresiju koja stvara uporište za dalju eskalaciju" Moskve. Istovremeno, predsednik je izrazio mišljenje da neće biti "moćnog rata" protiv Ukrajine ili eskalacije Rusije, ali je obećao da će uvesti vanredno stanje ako do toga dođe.

10:20 - OEBS šalje više posmatrača u Ukrajinu

Austrija nudi da pošalje više posmatrača OEBS-a u Ukrajinu, kaže kancelar Nehamer.

10:02 - Evropska unija odlučiće o tome koje će sankcije uvesti Rusiji "danas popodne", rekao je visoki predstavnik EU Žozep Borelj.

On je, kako je istakao, sazvao hitan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova EU kako bi se razgovaralo o odgovoru Rusiji. Sastanak će biti održan popodne.

09:40 - I London uvodi sankcije Rusiji, potvrdio je britanski premijer Boris Džonson.

The Prime Minister has announced the Government will impose "the first barrage of UK economic sanctions against Russia".



Boris Johnson says he expects 'more Russian irrational behaviour to come'.https://t.co/8BYfzNgetL pic.twitter.com/jkCRzU9tp4 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 22. фебруар 2022.

Cena nafte skočila u nebesa Globalne cene nafte su nastavile da rastu zbog eskalacije tenzija između Rusije i Zapada oko Ukrajine, pri čemu je cena nafte tipa Brent premašila 99 dolara po barelu prvi put od septembra 2014. godine.

08:45 - Peking o uzrocima krize u Ukrajini

Trenutni razvoj situacije u Ukrajini je tesno povezan da odlaganjem efikasne realizacije Minskih sporazuma, izjavio je ministar inostranih poslova Kine Van Ji u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom.

- Trenutni razvoj situacije oko ukrajinskog pitanja usko je povezan da odlaganjem efikasne realizacije Minskih sporazuma - izjavio je Van Ji.

Oglasio se Blinken Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je da je rusko priznavanje "takozvanih republika" sramotan i predvidljiv akt. - Osuđujemo to najoštrije i stojimo uz Ukrajinu, kao što sam večeras rekao ukrajinskom ministru spoljnih poslova, napisao je na Tviteru Blinken.

Russia’s move to recognize the “independence” of so-called republics controlled by its own proxies is a predictable, shameful act. We condemn them in the strongest possible terms and #StandWithUkraine, as I told Foreign Minister @DmytroKuleba tonight. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) 22. фебруар 2022.

08:40 - Velika Britanija će takođe danas objaviti nove sankcije Rusiji nakon što je ministarka spoljnih poslova Liz Tras rekla da se Putinovi postupci ne mogu ostati nekažnjeno.

Sankcije će biti odgovor na rusko ''kršenje međunarodnog prava i napad na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine'', rekla je ona.

Ministarka spoljnih poslova je dodala da je razgovarala sa Žozepom Borelom, visokim predstavnikom EU za spoljne poslove, nakon ''poslednjeg napada Rusije na ukrajinski suverenitet''. Složili smo se da će (UK) i (EU) koordinirati da uvedu brze sankcije Putinovom režimu i stajati rame uz rame sa Ukrajinom.

Spoke to @DmytroKuleba to give my full support to Ukraine and discussed the sanctions UK will be imposing on Russia together with our allies. pic.twitter.com/VUoEHgblqJ — Liz Truss (@trussliz) 21. фебруар 2022.

DNR i LNR ratifikovali sporazume sa Rusijom Parlamenti Donjecke i Luganske narodne republike ratifikovao je sporazum o prijateljstvu i saradnji sa Rusijom.

08:25 - Mobilizacija građana rođenih od 1995-2004

Šef DNR potpisao Ukaz o mobilizaciji građana rođenih 1995-2004

08.20 - Vlasti u Kijevu su danas saopštile da su dva ukrajinska vojnika ubijena, a 12 ranjeno u granatiranju koje su izvršile proruske snage na istoku Ukrajine u protekla 24 sata, u trenutku kada se broj kršenja primirja povećava.

Vojska je saopštila da je zabeležila 84 slučaja granatiranja od strane snaga samoproglašenih republika, za koje je rekla da su otvorili vatru na oko 40 naselja duž linije fronta koristeći tešku artiljeriju, preneo je Rojters.

🇷🇺⚡️Russian FSB published footage of its border checkpoint in Rostov which, according to its statement, was targeted by a Ukrainian shell. https://t.co/CAYeyPoGei pic.twitter.com/oeLkgSR7ey — Ukraine War Report (@UkrWarReport) 21. фебруар 2022.

08.10 - Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg osudio je sinoć odluku Rusije da prizna samoproglašene Donjecku Narodnu Republiku (DNR) i Lugansku Narodnu Republiku (LNR)

08.02 - Rusija priznaje DNR i LNR na granicama Donjecke i Luganske oblasti, kaže šef parlamentarne komisije, izjavio je šef Odbora Državne dume za Zajednicu Nezavisnih Država Leonid Kalašnjikov.

Dramatično obraćanje Zelenskog Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za uništavanje mirovnih napora i u obraćanju naciji u utorak u ranim jutarnjim satima isključio bilo kakve teritorijalne koncesije toj zemlji.

07.09 - Muškarac je poginuo u Donjecku od granatiranja ukrajinskih snaga, saopštila je DNR. Takođe i dva ukrajinska vojnika su poginula a 12 je ranjeno tokom granatiranja LNR/DPR.

Muškarac je nastradao u Petrovskom okrugu u Donjecku. Za samo jedan dan, Oružane snage Ukrajine su ispalile 667 komada municije, koristeći oružje zabranjeno sporazumima protiv DNR.

🇷🇺⚡️Aljazeera aired exclusive footage of Russian equipment being deployed to Donbass. pic.twitter.com/ZdUA58sDLJ — Ukraine War Report (@UkrWarReport) 22. фебруар 2022.

07.03 - Priznanje nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike, ratifikacija sporazuma o prijateljstvu i saradnji i uzajamnoj pomoći treba da zaustavi pogibiju ruskog naroda koji tamo živi, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

Russia recognizes occupied Donbas within actually established borders - Russian Senator https://t.co/bQHJj2C7CR pic.twitter.com/s5R5p2DxFw — Zyite.news (@ZyiteGadgets) 22. фебруар 2022.

Bajden potpisao ukaz o sankcijama Rusiji Nakon obraćanja ruskog predsednika Vladimira Putina u ponedeljak uveče, američki predsednik Džo Bajden oglasio se na Tviteru i objavio fotografiju na kojoj potpisuje nove sankcije za Rusiju, Donjecku narodnu republiku i Lugansku narodnu republiku.

I have signed an Executive Order to deny Russia the chance to profit from its blatant violations of international law. We are continuing to closely consult with Allies and partners, including Ukraine, on next steps. pic.twitter.com/ZS81ivAPgs — President Biden (@POTUS) 22. фебруар 2022.

06.36 - Ukrajinske snage i u jutarnjim satima nastavljaju da gađaju naselja u Donbasu. Na naselje Staromihajlovka ispaljeno je 15 mina zabranjenog kalibra, a jedan stanovnik Slavjanoserbska ranjen je prilikom minobacačkog napada. Gasovod u zaseoku Aleksandrovsk u blizini Luganska oštećen je prilikom napada

Zaharova: Pitanje granica Donjecka i Luganska će se tek rešavati Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da prvo treba ratifikovati sporazum o prijateljstvu, a zatim razgovarati o tome u kojim granicama Rusija priznaje LNR i DNR. - Hajde ipak da pustimo naše zakonodavce da danas odigraju svoju ulogu i pustimo da se realizuje pravni proces (ratifikacija sporazuma) - odgovorila je Zaharova na pitanje u kojim granicama Rusija priznaje LNR i DNR.

05.23 - Oružane snage Ukrajine pucale su u toku noći u pravcu sela Lenjinsko u DNR, ispaljeno je 28 mina zabranjenog kalibra, saopštio je predstavnik DNR u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre. Na Deržinski ispaljeno 12 projektila.