(UŽIVO) NAPETO U UKRAJINI: Skupštine Donjecka i Luganska ratifikovale sporazum sa Rusijom, EU popodne odlučuje o sankcijama (FOTO+VIDEO)

Eskalacija situacije u Donbasu počela je 17. februara. Ukrajinska vojska je počela intenzivno da granatira pozicije Donjecke i Luganske narodne republike. Objavljena je evakuacija stanovništva na teritoriju Rusije i proglašena opšta mobilizacija. Na molbu lidera DNR i LNR predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je nezavisnost republika.

10:02 - Evropska unija odlučiće o tome koje će sankcije uvesti Rusiji "danas popodne", rekao je visoki predstavnik EU Žozep Borelj.

On je, kako je istakao, sazvao hitan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova EU kako bi se razgovaralo o odgovoru Rusiji. Sastanak će biti održan popodne.

09:40 - I London uvodi sankcije Rusiji, potvrdio je britanski premijer Boris Džonson.

The Prime Minister has announced the Government will impose "the first barrage of UK economic sanctions against Russia".



Boris Johnson says he expects 'more Russian irrational behaviour to come'.https://t.co/8BYfzNgetL pic.twitter.com/jkCRzU9tp4 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 22. фебруар 2022.

Cena nafte skočila u nebesa Globalne cene nafte su nastavile da rastu zbog eskalacije tenzija između Rusije i Zapada oko Ukrajine, pri čemu je cena nafte tipa Brent premašila 99 dolara po barelu prvi put od septembra 2014. godine.

08:45 - Peking o uzrocima krize u Ukrajini

Trenutni razvoj situacije u Ukrajini je tesno povezan da odlaganjem efikasne realizacije Minskih sporazuma, izjavio je ministar inostranih poslova Kine Van Ji u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom.

- Trenutni razvoj situacije oko ukrajinskog pitanja usko je povezan da odlaganjem efikasne realizacije Minskih sporazuma - izjavio je Van Ji.

Oglasio se Blinken Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je da je rusko priznavanje "takozvanih republika" sramotan i predvidljiv akt. - Osuđujemo to najoštrije i stojimo uz Ukrajinu, kao što sam večeras rekao ukrajinskom ministru spoljnih poslova, napisao je na Tviteru Blinken.

Russia’s move to recognize the “independence” of so-called republics controlled by its own proxies is a predictable, shameful act. We condemn them in the strongest possible terms and #StandWithUkraine, as I told Foreign Minister @DmytroKuleba tonight. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) 22. фебруар 2022.

08:40 - Velika Britanija će takođe danas objaviti nove sankcije Rusiji nakon što je ministarka spoljnih poslova Liz Tras rekla da se Putinovi postupci ne mogu ostati nekažnjeno.

Sankcije će biti odgovor na rusko ''kršenje međunarodnog prava i napad na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine'', rekla je ona.

Ministarka spoljnih poslova je dodala da je razgovarala sa Žozepom Borelom, visokim predstavnikom EU za spoljne poslove, nakon ''poslednjeg napada Rusije na ukrajinski suverenitet''. Složili smo se da će (UK) i (EU) koordinirati da uvedu brze sankcije Putinovom režimu i stajati rame uz rame sa Ukrajinom.

Spoke to @DmytroKuleba to give my full support to Ukraine and discussed the sanctions UK will be imposing on Russia together with our allies. pic.twitter.com/VUoEHgblqJ — Liz Truss (@trussliz) 21. фебруар 2022.

pročitajte još UKRAJINSKI PREDSEDNIK SE OBRATIO JAVNOSTI: Ovo je njegova poruka za Putina

DNR i LNR ratifikovali sporazume sa Rusijom Parlamenti Donjecke i Luganske narodne republike ratifikovao je sporazum o prijateljstvu i saradnji sa Rusijom.

08:25 - Mobilizacija građana rođenih od 1995-2004

Šef DNR potpisao Ukaz o mobilizaciji građana rođenih 1995-2004

08.20 - Vlasti u Kijevu su danas saopštile da su dva ukrajinska vojnika ubijena, a 12 ranjeno u granatiranju koje su izvršile proruske snage na istoku Ukrajine u protekla 24 sata, u trenutku kada se broj kršenja primirja povećava.

Vojska je saopštila da je zabeležila 84 slučaja granatiranja od strane snaga samoproglašenih republika, za koje je rekla da su otvorili vatru na oko 40 naselja duž linije fronta koristeći tešku artiljeriju, preneo je Rojters.

🇷🇺⚡️Russian FSB published footage of its border checkpoint in Rostov which, according to its statement, was targeted by a Ukrainian shell. https://t.co/CAYeyPoGei pic.twitter.com/oeLkgSR7ey — Ukraine War Report (@UkrWarReport) 21. фебруар 2022.

08.10 - Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg osudio je sinoć odluku Rusije da prizna samoproglašene Donjecku Narodnu Republiku (DNR) i Lugansku Narodnu Republiku (LNR)

08.02 - Rusija priznaje DNR i LNR na granicama Donjecke i Luganske oblasti, kaže šef parlamentarne komisije, izjavio je šef Odbora Državne dume za Zajednicu Nezavisnih Država Leonid Kalašnjikov.

Dramatično obraćanje Zelenskog Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za uništavanje mirovnih napora i u obraćanju naciji u utorak u ranim jutarnjim satima isključio bilo kakve teritorijalne koncesije toj zemlji.

07.09 - Muškarac je poginuo u Donjecku od granatiranja ukrajinskih snaga, saopštila je DNR. Takođe i dva ukrajinska vojnika su poginula a 12 je ranjeno tokom granatiranja LNR/DPR.

Muškarac je nastradao u Petrovskom okrugu u Donjecku. Za samo jedan dan, Oružane snage Ukrajine su ispalile 667 komada municije, koristeći oružje zabranjeno sporazumima protiv DNR.

🇷🇺⚡️Aljazeera aired exclusive footage of Russian equipment being deployed to Donbass. pic.twitter.com/ZdUA58sDLJ — Ukraine War Report (@UkrWarReport) 22. фебруар 2022.

07.03 - Priznanje nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike, ratifikacija sporazuma o prijateljstvu i saradnji i uzajamnoj pomoći treba da zaustavi pogibiju ruskog naroda koji tamo živi, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

Russia recognizes occupied Donbas within actually established borders - Russian Senator https://t.co/bQHJj2C7CR pic.twitter.com/s5R5p2DxFw — Zyite.news (@ZyiteGadgets) 22. фебруар 2022.

Bajden potpisao ukaz o sankcijama Rusiji Nakon obraćanja ruskog predsednika Vladimira Putina u ponedeljak uveče, američki predsednik Džo Bajden oglasio se na Tviteru i objavio fotografiju na kojoj potpisuje nove sankcije za Rusiju, Donjecku narodnu republiku i Lugansku narodnu republiku.

I have signed an Executive Order to deny Russia the chance to profit from its blatant violations of international law. We are continuing to closely consult with Allies and partners, including Ukraine, on next steps. pic.twitter.com/ZS81ivAPgs — President Biden (@POTUS) 22. фебруар 2022.

06.36 - Ukrajinske snage i u jutarnjim satima nastavljaju da gađaju naselja u Donbasu. Na naselje Staromihajlovka ispaljeno je 15 mina zabranjenog kalibra, a jedan stanovnik Slavjanoserbska ranjen je prilikom minobacačkog napada. Gasovod u zaseoku Aleksandrovsk u blizini Luganska oštećen je prilikom napada

Zaharova: Pitanje granica Donjecka i Luganska će se tek rešavati Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da prvo treba ratifikovati sporazum o prijateljstvu, a zatim razgovarati o tome u kojim granicama Rusija priznaje LNR i DNR. - Hajde ipak da pustimo naše zakonodavce da danas odigraju svoju ulogu i pustimo da se realizuje pravni proces (ratifikacija sporazuma) - odgovorila je Zaharova na pitanje u kojim granicama Rusija priznaje LNR i DNR.

05.23 - Oružane snage Ukrajine pucale su u toku noći u pravcu sela Lenjinsko u DNR, ispaljeno je 28 mina zabranjenog kalibra, saopštio je predstavnik DNR u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre. Na Deržinski ispaljeno 12 projektila.