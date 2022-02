U MEDIJIMA NASTALA OPŠTA ZABUNA OKO PITANJA KOJE MUČI ZAPAD: U kojim granicama je Putin priznao DNR i LNR?

Odluka ruskog predsednika Vladimira Putina da prizna nezavisnost Luganske narodne republike (LNR) i Donjecke narodne republike (DNR), dovela je Evropu na prag novog oružanog sukoba.

I dok Zapad oštro osuđuje potez i uvodi sankcije Moskvi, u javnosti traje polemika u vezi sa tim šta je Putin mislio – da li LNR i DNR priznaje u trenutnim okvirima, ili u širim okvirima oblasti koje su i dalje pod kontrolom Kijeva.

Zabuna u zapadnim medijima nastala je nakon izjave šefa komiteta ruske Dume za poslove Zajednice nezavisnih država Leonida Kalašnjikova, i poslužila za širenje još jedne propagande, posle njegove izjave da će Donjecka i Luganska narodna republika biti priznate u okviru granica ovih oblasti na istoku Ukrajine.

Međutim, kasnije je istakao da je to “samo njegovo mišljenje” i da bi odluka o granicama trebalo da bude doneta u narednim dana. Upravo je to podgrejalo različita nagađanja i navode.

Peskov je na to odgovorio da je reč “u okviru granica u kojima su proglašene”. Još je rekao da se republike “priznaju u granicama u kojima postoje”, pokušava da izvuče iz konteksta Gardirjan, navodeći da je to još i dvosmislenost.

Russian messaging over whether DNR/LNR recognised in current or “desired” borders has been all over the place today. Maybe strategic ambiguity, maybe Putin just didn’t tell anyone else yet what he plans.



It led to this Beckett-esque exchange



(Via @KevinRothrock) pic.twitter.com/7SfQQ8pl6S