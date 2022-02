ŠTETA PREKO POLA MILIJARDE! Na brodu u Atlantiku izgorelo na hiljade LUKSUZNIH AUTOMOBILA! (FOTO)

Na transportnom brodu "Felisiti ejs" u Atlantskom okeanu, protekle nedelje izbio je požar, a tom prilikom izgorelo je više od 4.000 vozila nemačkog proizvođača "Folksvagena“, među njima i luskuzni primerci "lamborginija“, "bentlija“ i "poršea“. Šteta je procenjena na više od 400 miliona dolara.

Ukupna vrednost tovara na brodu iznosila je 438 miliona dolara, od čega su kola vredela 401 milion. "Porše“ je zvanično potvrdio da se 1.100 vozila te kompanije nalazilo na brodu. Kompanija za procenu rizika "Rasel grup“ procenila je štetu samo od vozila brenda "folksvagen“ na najmanje 155 miliona dolara.

BREAKING: A giant cargo ship "Felicity Ace" is on fire in the middle of the Atlantic Ocean.



It's carrying a cargo of Porsche and VW automobiles.



The crew safely abandoned ship in lifeboats. Under maritime law the ship is now "finders keepers."