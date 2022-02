PAR VEČERAO ZA 200 EVRA, PA ZBRISAO IZ RESTORANA! Vlasnik ih brutalno ponizio na mrežama, a tek da vidite kako su oni reagovali (FOTO)

Jedan par iz Velike Britanije zbrisao je iz restorana kada su dobili račun.

Ništa se ne bi saznalo da vlasnik restorana "The Mill" u Velikoj Britaniji nije bio rešen da dođe do novca za večeru i uslugu koji je par dobio. Naime, on je na Fejsbuku pozvao par koji je za Dan zaljubljenih napravio račun od 179 funti, što iznosi više od 25.000 dinara, a koji nije platio.

Vlasnik je odlučio da javno objavi račun bogate i raskošne večere, pa se na njemu jasno vidi da je par uživao u jastozima, pomfritu, porcijama dagnji, tajlandskom zelenom kariju, četiri flaše vina... Osim toga, ugostitelj je istakao rok za plaćanje i tom prilikom poručio da par može da plati račun do 16 sati 15. februara.

"Sedeli ste prekoputa nadzorne kamere, snimak ne može da bude jasniji", napisao je vlasnik ističući da se nada da će se par javiti pre nego što se umeša policija.

"Lepom paru koji je skupio pozamašan račun koji se sastojao od fileta odreska i jastoga, brojnih flaša vina… Iako smo sigurni da je vaša iskrena greška što ste otišli bez plaćanja, platite svoj račun danas do 16 sati. Sedeli ste prekoputa kamere i snimak ne može da bude jasniji. Srećan Dan zaljubljenih", pisalo je u objavi.

Nakon ovog poteza, zaposleni u restoranu javili su vlasniku da ih je pozvao čovek koji je pobegao od ovog računa, kako bi im saopštio da još uvek nema dovoljno novca da plati račun. Osim toga, on je istakao da će se iskupiti čim primi platu.

Za to vreme, pojavila se žena sa kojom je sedeo u restoranu i tom prilikom platila je ceo iznos računa.

"Račun je platila anonimna žena za koju se veruje da je njegova devojka. Ko kaže da je romantika mrtva", glasila je poslednja objava na ovu temu na stranici poznatog restorana.