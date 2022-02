Ukrajinski parlament prelomio: U PONOĆ NA SNAGU STUPA VANREDNO STANJE! Uvodi se stroža provera dokumenata, rezervistima zabranjen izlazak iz zemlje

Ukrajinski parlament odobrio je večeras uvođenje vanrednog stanja širom zemlje.

Šta takvo vanredno stanje znači?

Prvi korak je, kao što je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski juče najavio u obraćanju naciji, da će Ukrajina u vojnu službu pozvati i rezerviste. BBC-jeva dopisnica iz Kijeva Miroslava Petsa navodi kako zna puno muškaraca i žena koji su danas pozvani da se jave u vojne urede.

Treba napomenuti da vanredno stanje nije isto što i vojna uprava, iako ni ta opcija nije isključena. Kako je danas potvrdio visoki državni zvaničnik nacionalnog Saveta za bezbednost i odbranu, vojna uprava mogla bi se uvesti ako dođe do totalne invazije ruske vojske.

Ukrajinci, navodi BBC-jeva dopisnica, ne bi trebali preterano osetiti proglašenje vanrednog stanja - ono ukrajinskim vlastima daje ovlašćenja da zaštite populaciju i državu od moguće ugroze.

Nacrt dokumenta, u koji je pre usvajanja imala uvid agencija Rojters, uvodi provjru osoličnih dokumenata i daje vladi ovlašćenja da uvede policijski čas ako je to potrebno. Prema nacrtu, Ukrajina će uvesti ograničenja na niz digitalnih i radiokomunikacionih usluga, za koje vlada kaže da bi mogle dodatno narušiti sadašnje stanje, dok vojnim rezervistima neće biti dozvoljeno da napuste zemlju.

The mood is sombre in the Parliament of Ukraine as MPs await the final text of the State of Emergency decree. Voting to start in several minutes pic.twitter.com/7OAH6lhFnJ