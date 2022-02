RUSIJA NAPALA UKRAJINU Ruska vojska se iskrcala u Odesi! U Kijevu se oglasile sirene! Rusi upali i iz pravca Belorusije

Ruska vojska rano jutros krenula je u akciju i napala Ukrajinu. Za sada glavni udar kako javljaju svetski mediji ide iz pravca Donbasa i Luganska.

Akcija je počela rano jutros u 3:50 po srednje evropskomvremenu, kada je ruski predsednik objavio napad na Ukrajinu.

Istog trenutka napad je počeo Iz više pravaca. Gađana su skladišta,vojni aerodromi,centri veze i komndana mesta.

Russian President Vladimir Putin announces a military operation in Ukraine https://t.co/YGkiBS8DgG pic.twitter.com/OwKPpNgwy1 — TIME (@TIME) 24. фебруар 2022.

I vojska Belorusije napala Ukrajinu

Ukrajinski vojni analitičar Ilja Pomarenko saopštio je da su beloruske trupe napale ukrajinske graničare.

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko razgovarali su telefonom u četvrtak, javila je beloruska državna novinska agencija Belta.

CNN shows tanks crossing into Ukraine from Belarus border pic.twitter.com/jRhJLacW73 — Anna (@tweet4anna) 24. фебруар 2022.

„Danas oko 5.00 časova održan je telefonski razgovor između predsednika Belorusije i Rusije, tokom kojeg je Vladimir Putin obavestio beloruskog kolegu o situaciji na granici sa Ukrajinom i u Donbasu“

Trupe ulaze u Ukrajinu preko Belorusije: CNN je, putem video snimka uživo prikazao kako vojnici na čelu kolone vojnih vozila ulaze u Ukrajinu

Gađan aerodrom Čugujev

CONFIRMED FOOTAGE -- The airfield in Ukrainian Chuguev, some say this is where TB2 drones were stored. (cant confirm that part) pic.twitter.com/yjrORmP1cg — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) 24. фебруар 2022.

Vojni aerodorm Čugujev na kome se nalaze borbeni dronovi TB-2 je napadnut rano jutors

Kombinovani napad na Odesu

Na lučki grad odesu kako javljaju strani mediji izvršen je kombinovani napad s mora i iz vazduha koji su izveli padobransci i morska pešadija koja se iskrcala blizu grada

#BREAKING: Iskander tactical ballistic missiles as well as Kalibr cruise missiles launched by #Russian Army & Navy are hitting their targets in various areas of #Ukraine. Explosions heard in #Kharkiv are caused by that. Air Defense sites & HQs are primary targets. Kharkiv👇 pic.twitter.com/oxGriYcA1l — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) 24. фебруар 2022.

Mariupolj je pao

Na društveni mrežama pojavila se informacija da su vojske Rusije i DNR zauzele Mariupolj

Oglasile se sirene u Kijevu

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se rano jutros u kijevu pošto su se navodno čule detonacije u gradu. Dopsinik CNN govori da se napad avijacijom može očekivati svakog trenutka

SAD i saveznici će uvesti "punu skalu" sankcija Rusiji

Sjedinjene Države i njihovi saveznici planiraju u četvrtak da pokrenu "punu skalu" sankcija Rusiji o kojima se razgovaralo proteklih nekoliko nedelja, rekao je visoki zvaničnik Bajdenove administracije.

Iako je zvaničnik odbio da iznese detalje, SAD su planirale da ciljaju na dve najveće ruske banke, kao i na druge finansijske kompanije, i spremne su da uvedu kontrolu izvoza kako bi prekinule pristup Rusiji kritičnoj zapadnoj tehnologiji za čitave ruske ekonomske sektore.

Na meti će biti i dodatni članovi užeg kruga ruskog predsednika Vladimira Putina i njihove porodice.

Kasno večeras u toku su razgovori između američkih i evropskih zvaničnika o konačnom obliku paketa, rekao je zvaničnik. To će takođe biti tema razgovora na virtuelnom sastanku G7 koji je zakazan za četvrtak ujutru, rekao je zvaničnik.

Američki zvaničnici takođe ostaju u stanju pripravnosti za bilo kakvu sajber aktivnost koja cilja ključne domaće mete, uključujući banke i kritičnu infrastrukturu, rekao je zvaničnik.

Pao i Harkov?!

Nepotvrđene informacije govore da je pao i Harkov i da ruska vojska ulazi u grad, ali za sad nema takve potvrde

Krstareće rakete kalibar lete preko Ukrajine

Russian cruise missiles.fligjt over Ukraine.



Several hundred injuries and killed after the russian strikes, civilians including. pic.twitter.com/0FhOZsXYnF — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) 24. фебруар 2022.

Berza u Moksvi suspendovala svu trgovinu

Prema prvim informacijama ruska berza suspendovala je trgovinu i zatvorena ja

Rusi zauzeli lučke gradove Odesa i Marioupolj

Informacije koje je saopštio Rojters navode da su Rusi već u Odesi i Marioupolju. Rano jutros kako javlja CNN u 5 sati ujutro po loklnom vremenu čuli su raketni baraž.

NATO osudio invaziju

Šef NATO-a osuđuje "nepromišljeni napad" Rusije na Ukrajinu

U tvitu u četvrtak rano ujutru, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg osudio je „nepromišljeni napad Rusije na Ukrajinu, koji dovodi u opasnost nebrojene živote civila“.

„Ovo je teško kršenje međunarodnog prava i ozbiljna pretnja evroatlantskoj bezbednosti. NATO saveznici će se sastati da se pozabave obnovljenom agresijom Rusije“, dodao je Stoltenberg.

Munjeviti napad

Vojna infrastruktura, objekti protivvazdušne odbrane, vojni aerodromi i avijacija ukrajinske vojske onesposobljeni su visokopreciznim oružjem.

Pravci napada

Ukrajinski miniatar unutrasnjih poslova je priznao da su se Rusi iskrcali i da napd ide sa Krima Glavni pravci napada su iz Donbasa,Krima i iz Belgorodake oblasti. A nepotvrđeno je da je napad krenuo i iz Prideneatrovlja

