(UŽIVO) NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU: Rusi na pragu Kijeva! Zauzeli aerodrom, stigli dokazi o napadima na CIVILNE mete!

Ruska vojska rano jutros krenula je u specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini. Za sada glavni udar kako javljaju svetski mediji ide iz pravca Donbasa i Luganska.

NAJVAŽNIJE DO SADA:

- Besne borbe, oborene letelice na obe strane

- Rusi na svega 15 km od Kijeva

- NATO razmešta dodatne snage na istoku, 100 aviona u pripravnosti

- Evropa strepi od nove gasne krize

- Prema izvještajima s terena, ruski tenkovi ušli su u Harkov, drugi najveći grad u Ukrajini. Javljaju da je jedan dečak stradao u blizini Harkova

- Ukrajina je službeno prekinula diplomatske odnose s Rusijom

- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je na oružje građane Ukrajine, Kijev tvrdi da neće biti ništa od ruskog "blickriga"

- U sveobuhvatnom ruskom napadu na Ukrajinu (iz vazduha, s kopna i mora) dosad je poginulo najmanje 50 ljudi, stvarni broj žrtava verovatno je veći. Službeni Kijev tvrdi da su u toku žestoke borbe s Rusima

- Ukrajina tvrdi da ruski vojni konvoji u zemlju ulaze iz tri pravca - sa severa (iz Belorusije), s istoka (iz Rusije) te s juga (iz anektiranog Krima). Kijev je poslao apel Turskoj da zatvori moreuze Bosfor i Dardaneli za ruske ratne brodove

- Zapadne zemlje jednoglasno su osudile "brutalnu agresiju" Rusije na Ukrajinu, Kina pozvala na suzdržanost

- U Kijevu je zavladala opšta panika, mnogi pokušavaju pobeći iz grada

15:11 - Rusi zauzeli aerdorom

Strani novinari nalaze se sa ruskim snagama na aerodromu Antonov, oko 25 kilometara nadomak Kijeva.

"Ove trupe su ruske vazdušno-desantne snage. Oni su zauzeli ovaj aerodrom"

15:09 - Kineski avioni uzleteli, Tajvan izdao upozorenje

Tajvanske vazduhoplovne snage pokušavaju da upozore devet kineskih aviona koji ulaze u njegovu zonu protivvazdušne odbrane, kaže tajvansko ministarstvo odbrane, istog dana kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu.

#Taiwan’s air force scrambles to warn away nine Chinese aircraft that enter its air defense zone, Taiwan’s defense ministry says, on the same day that Russia invades Ukraine.#Chinahttps://t.co/DOZj9BRCeC pic.twitter.com/V1yVQMJ74T — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 24. фебруар 2022.

15:00 - Masovni egzodus

"Glavna železnička stanica u Kijevu, 15.30 po lokalnom vremenu. Neki vozovi otkazani, drugi odlaze, dvorana puna, ali bez panike. Redovi za karte i informacije. Ogroman ljudski egzodus izazvan jednim paranoičnim čovekom."

14:50 - Napad na bolnicu: 4 mrtvih

Ukrajinska vojna komanda saopštila je da su četiri osobe poginule, a 10 povređeno kada je ruska granata pogodila bolnicu u Vuhledaru u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Rečeno je da je među povređenima šest lekara.

Ukrajina je saopštila da je Rusija izvela 203 napada od početka dana, a borbe se vode na skoro celoj teritoriji, prenosi Rojters.

U najnovijem izveštavanju ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova, objavljenom u 14 sati po lokalnom vremenu, zvaničnici su rekli da su jedan ruski helikopter K-52 i tri helikoptera u blizini Gostomela oboreni u Kijevskoj oblasti u blizini Mežigrija.

Borbe se vode u oblasti Luganska, u blizini grada Šastje, a "neprijatelj nastavlja da trpi gubitke", navodi se u saopštenju, prenosi Gardijan.

14:47 - Vatra oko zgrade obaveštajne službe

Veliki požar izbio je danas kod sedišta obaveštajne službe ukrajinskog Ministarstva odbrane u Kijevu, javlja Bi-Bi-Si.

14:40 - Zaharova: Ovo nije početak, već kraj rata

Portparolka ruskog MIP-a Marija Zaharova je, komentarišući situaciju sa Ukrajinom, rekla da ovo nije početak rata, već pokušaj da se spreči globalni rat.

- Ovo nije početak rata. Prvo, ovo je veoma važno. Naša želja da sprečimo razvoj događaja koji bi mogao da preraste u globalni rat. I drugo, ovo je kraj rata - rekla je ona na državnom kanalu NTV pod kontrolom Kremlja.

14:30 - Dokaz napada na civilnu infrastruturu?

Video objavljen danas prikazuje zapaljene stambene zgrade u blizini Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini. Snimak je dokaz mogućeg napada na civilnu infrastrukturu, prenosi Njujrok tajms.

Video on Thursday showed burning apartment buildings near Kharkiv, Ukraine’s second largest city. The footage is evidence of a possible attack on civilian infrastructure.https://t.co/RuuvTtW1TI pic.twitter.com/pSBq6hNnGj — The New York Times (@nytimes) 24. фебруар 2022.

14:19 - Srpski državni vrh se danas neće izjašnjavati

Državni vrh Srbije danas se neće izjašnjavati o dešavanjima u Ukrajini i regionu, saznaje "Blic".

- Nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost biće održana sutra u 16 sati - kaže izvor.

14:15 - Završen sastanak Stoltenberga i Fon der Lajen, lideri EU danas o sankcijana

Posle sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen govorila je o planiranom uticaju sankcija o kojima će lideri EU raspravljati kasnije u četvrtak, prenosi Gradijan.

- Ove sankcije će suzbiti ekonomski rast Rusije, povećati troškove zaduživanja, podići inflaciju, intenzivirati odliv kapitala i postepeno narušiti njenu industrijsku osnovu. Naše mere će oslabiti tehnološku poziciju Rusije u ključnim oblastima od kojih elita zarađuje najveći deo svog novca – od komponenti visoke tehnologije do najsavremenijeg softvera, rekla je Fon der Lajenova.

- Pozdravljam koordinisane akcije koje su objavili Evropska unija, NATO saveznici i partneri. Ovo šalje snažnu poruku jedinstva - dodao je Stontelberg.

14:07 - Makron: Najozbilnji napad na stabilnost Evrope

U televizijskom obraćanju naciji, francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da je Vladimir Putin omalovažavao ukrajinski suverenitet i doneo "najozbiljniji napad na mir i stabilnost u Evropi u proteklim decenijama", piše Anželik Krisafis u Parizu.

Makron je rekao da će sankcije Rusiji biti na nivou "agresije za koju je ona kriva". On je rekao da "neće biti slabosti" na vojnom i ekonomskom nivou, "podržaćemo Ukrajinu bez oklevanja" i "štitićemo suverenitet i bezbednost naših saveznika".

13:51 - BESNE BORBE NA SVE STRANE: Oboreni ukrajnski avion i ruski helikopter

Pet osoba poginulo je danas kada je oboren ukrajinski vojni avion, saopštile su ukrajinska policija i sektor za vanredne situacije. Istovremeno, savetnik ukrajinskog predsednika navodi da se ukrajinska vojska odupire ruskim snagama duž praktično cele granice s Rusijom i da su oštre borbe u toku u regionima Sumi, Harkov, Herson, Odesa i na vojnom aerodromu blizu Kijeva.

13:48 - Granata pala pored ruskog reportera

Kamere su zabeležile kako projektil pada u blizini reportera ruske TV Zvezda, negde na teritoriji Ukrajine nakon što je počela ofanziva ruskih snaga na tu zemlju.

13:45 - Snimci napada

Bilo je teško potvrditi neke od vojnih operacija koje se trenutno odvijaju u Ukrajini. Ali jedan koji su ukrajinski zvaničnici potvrdili je ovaj napad helikopterom.

Another insane video of a helicopter attack on Hostomel, just outside Kyiv. All the helicopters came from the territory of Belarus. pic.twitter.com/E0iovH83wg — Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) 24. фебруар 2022.

13:35 - Završen sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost, Vučić predsedavao

U Palati Srbija u 13 sati počeo je sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost, koji je sazvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa jednom glavnom temom - dešavanja u Ukrajini i regionu.

13:30 - Čuveni ruski fudbaler zadivio planetu

Naime, Fedor Smolov, ruski reprezentativac i aktuelni fudbaler moskovskog Dinama, prvi je fudbaler te nacionalnosti koji se solidarisao sa ukrajinskim narodom i apelovao da se prestane sa napadima.

13:20 - PUTINOV GOVOR

Predsednik Rusije Vladimir Putin jutros je, u toku sednice Saveta bezbednosti UN objavio da je poslao ruske trupe u Ukrajinu. Time je otpočeo rat, ili kako on kaže “specijalnu vojnu operaciju zaštite stanovništva u Donbasu”.

13.15 - "Da li ovo počinje Treći svetski rat?"

Prateći nedavna događanja na relaciji Kremlj-Ukrajina i izjave ruskog lidera koje su izazvale pravu poplavu osuda i sankcije sa Zapada, gotovo ceo svet muči isto pitanje - da li smo svedoci uvoda u Treći svetski rat?

Ruski tenkovi na pragu Kijeva, Ukrajinci masovno beže

Putevi iz Kijeva bili su zakrčeni saobraćajem u četvrtak ujutru, dok su ljudi pokušavali da pobegnu iz grada nakon ruske invazije. Izveštaji sugerišu da su ruski tenkovi napredovali ka Kijevu iz Belorusije, na dva sata vožnje i 160 kilometara, prenosi Gardijan.

13:08 - Genadij Zjuganov je rekao da komunisti razumeju odluku Vladimira Putina da sprovede specijalnu vojnu operaciju.

13:00 - Graničari Ukrajine masovno su napustili svoja mesta razmeštanja na rusko-ukrajinskoj granici, saopšteno je TASS-u u Centru za odnose sa javnošću FSB Rusije.

OGLASIO SE NATO - Nemamo nameru da raspoređujemo snage u Ukrajini - rekao je generalni sekretar alijanse.

12:50 - Razgovor Lavrova i Vang Ji-a

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji izrazili su zajedničko mišljenje da je uzrok sadašnje krize odbijanje Kijeva, podstaknutog od strane SAD i njihovih saveznika, da sprovede paket mera iz Minska, koji je odobrio Savet bezbednosti UN.

12:35 - Narodna milicija Luganske Narodne Republike uništila je do čete pripadnika Oružanih snaga Ukrajine i 72 vojna objekta, dva tenka, četiri borbena vozila pešadije.

12:30 - Lideri NATO-a održaće virtuelni samit u petak kako bi razgovarali o odgovoru alijanse na situaciju u Ukrajini.

10:45 - Zelenski naredio vojsci da nanese maksimalne žrtve ruskim snagama

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu ukida sankcije svim građanima Ukrajine koji su spremni da brane zemlju sa oružjem u rukama.

10:15 - DPR saopštava da je ukrajinska vojska, pripremajući se za povlačenje, minirala radnje za čišćenje sumpora i trafostanicu koja napaja koksarnicu Avdijevka.

SASTANAK U ANKARI U Ankari je, pod predsedavanjem Erdogana, počeo sastanak o bezbednosnim pitanjima u vezi sa događajima u Ukrajini, javlja izvor u predsedničkoj kancelariji.

10:02 - Šef DNR: Operacija će uskoro biti završena

Šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin izjavio je da će vojna operacija uskoro biti završena i da će gradovi Donbasa "uskoro biti oslobođeni". Pušilin se obratio stanovnicima DNR u gradovima koji su još pod kontrolom ukrajinske vojske da njima ništa ne preti i pozvao je da ostanu smireni. Istovremeno, predstavnik Narodne milicija DNR Eduard Basurin tvrdi da ukrajinske snage snose gubitke i zatražio da se otvore humanitarni koridori kako bi im bila pružena pomoć. Takođe je rekao da ukrajinska vojska nije položila oružje, da pripadnika oružanih snaga ima dosta i da je situacija komplikovana.

Oglasio se Peking Kineske vlasti smatraju da se ruska vojna operacija u Ukrajini ne može nazvati „invazijom“ dok se ne uzmu u obzir sve činjenice.

10:00 - Plenković pozvao Mosku da "odmah prestane sa napadima"

Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je danas zvaničnu Moskvu da, kako je naveo, odmah prestane s vojnim napadima na Ukrajinu. "Najoštrije osuđujemo agresiju i invaziju Rusije na Ukrajinu. Ovaj ničim izazvan napad je grubo kršenje suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava", napisao je Plenković na Tviteru i dodao: "Ovo je isključiva odgovornost Rusije, koju pozivamo da odmah prestane s vojnim napadom. Izražavamo solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim narodom".

Aleksandar Lukašenko je rekao da je rukovodstvo Ministarstva odbrane Belorusije u njegovo ime predložilo ukrajinskim vojnim liderima da kontaktiraju vojni vrh Rusije pre početka operacije Oružanih snaga Rusije u Donbasu.

10:00 - Vlada pozvala Vučića da se obrati

Sednica Vlade Republike Srbije održaće se danas, 24. februara 2022. godine u Palati Srbija, sa početkom u 15 časova. Vlada Republike Srbije uputila je poziv predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da se obrati na današnjoj sednici. Na sednici će se razmatrati situacija u regionu i u Ukrajini. Sednici će prisustvovati direktori javnih preduzeća.

09:58 - Moldavija: Prihvatićemo Ukrajince u našu zemlju

Predsednica Moldavije Maja Sandu najavila je da će ta zemlja uvesti vanredno stanje i da je spremna da prihvati nekoliko desetina hiljada ljudi koji dolaze iz susedne Ukrajine. "Pomoći ćemo onima kojima su potrebni pomoć i podrška", rekla je Sanduova. Desetine vozila skupilo se na granici između Ukrajine i Moldavije, preneli su moldavski mediji na internetu.

09:55 - Ruska invazija potopila tržište kriptovaluta

Ruska invazija na Ukrajinu jutros je bukvalno potopila tržište kriptovaluta. Bitkoin je pao za 8,35 odsto, na 35.479 dolara. Iz sata u sat minus je bio sve veći.

09:50 - Opšta panika i haos u Kijevu

Usled ruske ofanzive na Ukrajinu u Kijevu se desio opšti metež. Stanovnici masovno sipaju gorivo i pokušavaju da izađu iz grada automobilima i železnicom od jutros, samo nekoliko sati nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin poslao tenkove u zemlju preko beloruske granice.

09:40 - Kineska ambasada u Kijevu: Situacija se pogoršala, zaklonite se

Kineska ambasada u Ukrajini upozorava svoje tamošnje građane da se zaklone jer se situacija "naglo pogoršala", navodi se u objavi na njenoj WeChat stranici. Poziva kineske građane i preduzeća koja finansiraju Kinezi da se sklone i ostanu u zatvorenom prostoru dalje od staklenih prozora i da ostanu u kontaktu sa kineskim udruženjima i predstavnicima u zemlji. Oni koji putuju automobilom treba da se uvere da mogu da dopune gorivo, a ako se zaglave, ambasada predlaže da zalepe kinesku zastavu na svoj automobil.

09:35 - Jaremčuk ljubio grb Ukrajine

Fudbaleri Benfike sinoć su remizirali na svom terenu protiv Ajaksa (1:1) u prvom meču osmine finala Lige šampiona, a utakmicu je obeležio ukrajinski napadač Roman Jaremčuk.

On je nakon postignutog gola skinuo dres i pokazao majicu na kojoj je bio grb Ukrajine koji je ljubio i pokazao je jasnu podršku svojoj državi koja je jutros zaratila protiv Rusije.

09:30 - Masovno bombardovanje infrastrukture

Savetnik u kancelariji predsednika Ukrajine kaže da se dešava masovno rusko artiljerijsko bombardovanje infrastrukture.

09:25 - "Ruski napadi u svim delovima Ukrajine"

Američki i Ukrajinski mediji objavili su mapu ruskih napada u Ukrajini, tvrdeći da su se oni proširili na celu zemlju.

Updated map: Russian attacks have now been reported in all parts of Ukraine pic.twitter.com/g8npi4BeDN — BNO News (@BNONews) 24. фебруар 2022.

09:20 - Micotakis sazvao hitan sastanak

Grčki premijer Kirijakos Micotakis sazvao je hitan sastanak nacionalnog Saveta za spoljne poslove i odbranu, kako bi razgovarali o invaziji i kako najbolje zaštititi etničke Grke koji žive u Ukrajini, piše Helena Smit u Atini.

09:18 - Britanci najavljuju "neviđene" sankcije, Kleverli: Putin se vodi egom

Velika Britanija najavila je "neviđene" sankcije kako bi kaznila "užasnu odluku" Rusije da izvrši invaziju na Ukrajinu, rekao je danas ministar spoljnih poslova Velike Britanije Džejms Kleverli.

U direktnom napadu na predsednika Vladimira Putina, Kleverli ga je optužio da "rekreira neku vrstu carske, ekspanzionističke Rusije" i da je vođen egom, kao i "glupavim pokušajima da se upiše u istorijske knjige“.

Ukrajinci će biti "svirepi u odbrani domovine", obećao je Kleverli, ali je priznao da NATO ne može da obezbedi trupe ili ofanzivno oružje koje će im pomoći da uzvrate ako trupe napreduju ka Kijevu.

09:11 - Retgen: Podržavamo slanje oružja Ukrajini

Šef komiteta Bundestaga za spoljne poslove Norbert Retgen rekao je da podržava slanje oružja Ukrajini. Nemačka je odbila da pošalje oružje Ukrajini, čak je blokirala i puštanje oružja nemačkog porekla koje se prenosi iz Estonije. Iako Retgen nije deo nemačke vladajuće koalicije, to je znak debate koja će se sigurno intenzivirati u Berlinu.

I was against arms deliveries in order to keep channels of communication with Moscow open. That's over for now. What matters now is defence. Whatever #weapons we can provide, we must deliver to #Ukraine. — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 24. фебруар 2022.

09:05 - Cene gasa u Evropi eksplodirale

Cena gasa u Evropi uzletela je jutros za 35 odsto premašivši nivo od 1.400 dolara za 1.000 kubnih metara, pokazuju podaci sa londonskoj berze ICE.

Češki premijer Petr Fiala osudio je početak ruske vojne operacije u Ukrajini

"Ruska invazija na Ukrajinu postala je potpuno neopravdan čin agresije na nezavisnu državu, na koji Evropska unija i NATO ne mogu osim da reaguju", napisao je on na Tviteru.

"Danas u 11 časova (po moskovskom vremenu) biće održan hitan sastanak Saveta državne bezbednosti."

U bliskoj budućnosti, prema trenutnoj situaciji, očekuje se apel stanovnicima republike predsednika Miloša Zemana.

Otkazuju se letovi za Kijev Kazahstanska aviokompanija Er Astana otkazuje sve letove za Kijev od 24. februara do 7. marta. Besplatno prebukiranje ili povraćaj karata dozvoljeno je do 31. marta na kartama za letove od 22. februara do 7. marta 2022. godine.

08:25 - Vojnici Oružanih snaga Ukrajine duž cele kontakt linije masovno napuštaju prednje pozicije, navodi LPR.

08:05 - Ruski tenkovi ulaze u Ukrajinu!

Pojavio video-snimak ruskih tenkova koji se kreću ka Donbasu na istoku Ukrajine, prenela je turska agencija Anadolija.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan saziva hitan bezbednosni sastanak u vezi sa situacijom u Ukrajini.

Biće održana u predsedničkoj palati u Ankari po moskovskom vremenu, a prisustvovaće mu ministar za nacionalnu odbranu Turske Hulusi Akar, kao i zvanični predstavnik predsednika Turske Ibrahim Kalin.

08:00 - Rusija targetirala i civilne ciljeve?

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak iz Harkova na kom je prikazano nešto nalik na segment ispaljene granate, a direktno na prometnom gradskom putu. Kako je pojašnjeno, granata nije eksplodirala, pa je ostala zarobljena u asfaltu. Još nema zvanične potvrde, niti saopštenja po tom pitanju niti iz Kijeva, niti iz Moskve.

Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч».

Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление pic.twitter.com/ks0r99S6EX — CIT (@CITeam_ru) 24. фебруар 2022.

07:51 - Zelenski: Svet je uz nas!

Ukrajinski predsednik je poručio putem svog naloga na Tviteru da nastavlja razgovore sa svetskim liderima i da dobija podršku.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 24. фебруар 2022.

Nešto ranije on je na isti način apelovao da se zaustavi ruski predsednik Vladimir Putin, pozivajući na anti-Putin koaliciju, sankcije koje bi momentalno stupile na snagu, pomoć Ukrajini i zatvaranje vazdušnog prostora.

07:47 - Prvi snimci ruske invazije na Ukrajinu!

Ruske trupe ušle su u Odesu i Marijupolj, dok je pitanje trenutka kada će zauzeti i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine saopštilo je putem društvene mreže Telegram i da Rusi raketiraju ukrajinske borbene avione na aerodromu van Kijeva.

07:43 - Ukrajina: Ima žrtava!

Ukrajinsko ministartsvo unutrašnjih poslova izvestilo je da je u granatiranju jedna osoba stradala, dok je još jedba ranjena u Brovaru. Ujedno, prijavljuju da je primećeno još ruskih tenkova.

07:38 - EU zakazala za danas vanredni sastanak o novim sankcijama Rusiji

Lideri zemalja članica Evropske unije održaće danas vanredni sastanak na kojem će raspravljati o novim sankcijama protiv Rusije zbog odluke Moskve da pokrene vojnu akciju u Ukrajini.

07:34 - Kina poziva svoje državljane u Ukrajini da ostanu kod kuće

Kineska ambasada u Ukrajini danas je poručila svojim državljanima u Ukrajini da ostanu kod kuće kao meru predostrožnosti, nakon ruskog bombardovanja nekih ukrajinskih gradova i pokretanja vojnih operacija u toj zemlji.

07:27 - Bajden zapretio Putinu: Odgovaraćete!

Lideri zapadnih zemalja su momentalno osudili ratnu odluku Vladimira Putina, a među prvima se oglasio američki predsednik Džo Bajden. Više o tome šta je kazao pročitajte u odvojenoj vesti.

07:26 - Rusija demantuje navode Ukrajine o oborenoj letelici

Rusko Ministarstvo odbrane demantovalo je danas informacije da je nad teritorijom Ukrajine oboren ruski avion."Informacije stranih medija o ruskom avionu koji je navodno oboren iznad teritorije Ukrajine nisu tačne", navedeno je u saopštenju koje prenose ruske novinske agencije, kao i da su sredstva protivvazdušne odbrane oružanih snaga Ukrajine uništena.

07:22 - "Oborili smo 5 vojnih aviona i jedan helikopter na istoku zemlje"

Prema još ne potvrđenim informacijama, postoje indikacije da su oborene pojedine ruske vojne letelice. Agencija Rojters javila da je ukrajinska vojska saopštila da je u Luganskoj oblasti, na istoku Ukrajine oborila pet ruskih aviona i jedan helikopter.

07:14 - Građani napuštaju Kijev

Nakon što su se oglasile sirene, brojni građani počeli su rapidno da napuštaju prestonicu Ukrajine, javljaju svetski mediji.

07:07 - Putinovo obraćanje pre nego što su se oglasile sirene u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin u ranim jutarnjim časovima, najavio je početak "specijalnih vojnih operacija" u Donbasu, nakon čega je ruska vojska napala ciljeve u Ukrajini.

pročitajte još PUTINOVO OBRAĆANJE PRE NEGO ŠTO SU SE OGLASILE SIRENE U UKRAJINI: Odlučio sam da pokrenem specijalnu vojnu operaciju i zaštitim ljude koji su bili IZL

06:50 - "Počeo je napad na vojne jedinice"

Ukrajinski ministar odbrane, kazao je da je Rusija započela intenzivno granatiranje ukrajinskih vojnih jedinica na istoku, kao i po drugim centrima i aerodromima kojima upravlja vojska te zemlje.

06:45 - Eksplozije širom Ukrajine

Novinar "Gardijana" koji se nalazi u Kijevu, navodi da se eksplozije čuju širom zemlje, uključujući gradove Kijev, Karkov, Mariupolj, Dnjepar, Odesu, Slavjansk i Kramatorsk.

Russian President Vladimir Putin announces a military operation in Ukraine https://t.co/YGkiBS8DgG pic.twitter.com/OwKPpNgwy1 — TIME (@TIME) 24. фебруар 2022.

06:40 - Sirene odzvanjaju Kijevom

Prema brojnim izveštajima svetskih medija i građana Ukrajine, prestonicom te zemlje odzvanjaju sirene za vazdušni udar. Postoje indikacije da je granatiran aerodrom u blizini Kijeva na kom se nalaze ukrajinski borbeni avioni.

I vojska Belorusije napala Ukrajinu

Ukrajinski vojni analitičar Ilja Pomarenko saopštio je da su beloruske trupe napale ukrajinske graničare.

06:38 - Ukrajina: Počela je invazija!

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine, kazao je da je "počela invazija"."Invazija je počela. Upravo su rakete bile na vojnim štabovima, aerodromima, vojnim skladištima, blizu Kijeva, Harkova, Dnjepra. Pucnjava na granici je u toku. Od danas u svetu postoji nova geopolitička realnost”

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko razgovarali su telefonom u četvrtak, javila je beloruska državna novinska agencija Belta.

CNN shows tanks crossing into Ukraine from Belarus border pic.twitter.com/jRhJLacW73 — Anna (@tweet4anna) 24. фебруар 2022.

„Danas oko 5.00 časova održan je telefonski razgovor između predsednika Belorusije i Rusije, tokom kojeg je Vladimir Putin obavestio beloruskog kolegu o situaciji na granici sa Ukrajinom i u Donbasu“

Trupe ulaze u Ukrajinu preko Belorusije: CNN je, putem video snimka uživo prikazao kako vojnici na čelu kolone vojnih vozila ulaze u Ukrajinu

Gađan aerodrom Čugujev

CONFIRMED FOOTAGE -- The airfield in Ukrainian Chuguev, some say this is where TB2 drones were stored. (cant confirm that part) pic.twitter.com/yjrORmP1cg — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) 24. фебруар 2022.

Vojni aerodorm Čugujev na kome se nalaze borbeni dronovi TB-2 je napadnut rano jutors

Kombinovani napad na Odesu

Na lučki grad odesu kako javljaju strani mediji izvršen je kombinovani napad s mora i iz vazduha koji su izveli padobransci i morska pešadija koja se iskrcala blizu grada

#BREAKING: Iskander tactical ballistic missiles as well as Kalibr cruise missiles launched by #Russian Army & Navy are hitting their targets in various areas of #Ukraine. Explosions heard in #Kharkiv are caused by that. Air Defense sites & HQs are primary targets. Kharkiv👇 pic.twitter.com/oxGriYcA1l — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) 24. фебруар 2022.

Mariupolj je pao

Na društveni mrežama pojavila se informacija da su vojske Rusije i DNR zauzele Mariupolj

SAD i saveznici će uvesti "punu skalu" sankcija Rusiji

Sjedinjene Države i njihovi saveznici planiraju u četvrtak da pokrenu "punu skalu" sankcija Rusiji o kojima se razgovaralo proteklih nekoliko nedelja, rekao je visoki zvaničnik Bajdenove administracije.

Iako je zvaničnik odbio da iznese detalje, SAD su planirale da ciljaju na dve najveće ruske banke, kao i na druge finansijske kompanije, i spremne su da uvedu kontrolu izvoza kako bi prekinule pristup Rusiji kritičnoj zapadnoj tehnologiji za čitave ruske ekonomske sektore.

Na meti će biti i dodatni članovi užeg kruga ruskog predsednika Vladimira Putina i njihove porodice.

Kasno večeras u toku su razgovori između američkih i evropskih zvaničnika o konačnom obliku paketa, rekao je zvaničnik. To će takođe biti tema razgovora na virtuelnom sastanku G7 koji je zakazan za četvrtak ujutru, rekao je zvaničnik.

Američki zvaničnici takođe ostaju u stanju pripravnosti za bilo kakvu sajber aktivnost koja cilja ključne domaće mete, uključujući banke i kritičnu infrastrukturu, rekao je zvaničnik.

Pao i Harkov?!

Nepotvrđene informacije govore da je pao i Harkov i da ruska vojska ulazi u grad, ali za sad nema takve potvrde

Krstareće rakete kalibar lete preko Ukrajine

Russian cruise missiles.fligjt over Ukraine.



Several hundred injuries and killed after the russian strikes, civilians including. pic.twitter.com/0FhOZsXYnF — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) 24. фебруар 2022.

Berza u Moksvi suspendovala svu trgovinu

Prema prvim informacijama ruska berza suspendovala je trgovinu i zatvorena ja

Rusi zauzeli lučke gradove Odesa i Marioupolj

Informacije koje je saopštio Rojters navode da su Rusi već u Odesi i Marioupolju. Rano jutros kako javlja CNN u 5 sati ujutro po loklnom vremenu čuli su raketni baraž.

NATO osudio invaziju

Šef NATO-a osuđuje "nepromišljeni napad" Rusije na Ukrajinu

U tvitu u četvrtak rano ujutru, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg osudio je „nepromišljeni napad Rusije na Ukrajinu, koji dovodi u opasnost nebrojene živote civila“.

„Ovo je teško kršenje međunarodnog prava i ozbiljna pretnja evroatlantskoj bezbednosti. NATO saveznici će se sastati da se pozabave obnovljenom agresijom Rusije“, dodao je Stoltenberg.

Munjeviti napad

Vojna infrastruktura, objekti protivvazdušne odbrane, vojni aerodromi i avijacija ukrajinske vojske onesposobljeni su visokopreciznim oružjem.

Pravci napada

Ukrajinski miniatar unutrasnjih poslova je priznao da su se Rusi iskrcali i da napd ide sa Krima Glavni pravci napada su iz Donbasa,Krima i iz Belgorodake oblasti. A nepotvrđeno je da je napad krenuo i iz Prideneatrovlja

