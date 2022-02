Raketiranje Marijupolja, eksplozije u Harkovu: Prvi snimci ruske invazije na Ukrajinu! (VIDEO)

Ruske trupe ušle su u Odesu i Marijupolj, dok je pitanje trenutka kada će zauzeti i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Bombardovanje vojnih ciljeva u Ukrajini

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine saopštilo je putem društvene mreže Telegram i da Rusi raketiraju ukrajinske borbene avione na aerodromu van Kijeva.

Ovo su prvi snimci iz Marijupolja:

Shelling of Mariupol. OSINT mavens, have at it. pic.twitter.com/ErUKzaHjy1 — Michael Weiss (@michaeldweiss) 24. фебруар 2022.

U Harkovu odjekuju eksplozije u blizini vojnog aerodroma:

U Kijevu su se oglasile zloglasne sirene za vazdušnu opasnost:

This is what Kyiv sounds like right now pic.twitter.com/Kazs6ROeDh — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) 24. фебруар 2022.

Prema podacima koje je obajvila Ukrajinska agencija za vanredne situacije, navedeno je da su Rusi napali 10 ukrajinskih regiona, primarno na istoku i jugu zemlje.

Najmanje sedam "moćnih" vazdušnih napada izvedeno je na Vasilkovski aerodrom nadomak Kijeva, gde su smešteni ukrajinski vojni avioni, saopštili su vojni zvaničničnici, a prenosi "Gardijan".

Izveštaji navode da je ovo sve samo ne "ograničena i kontrolisana akcija Rusije", kako se tvrdi iz Kremlja.

"Ovo izgleda kao serija vojnih operacija različitih namena koje su pokrenute od odese na jugozapadu pa sve do Marijupolja i Harkova ka severu i Kijeva kao glavne mete", javlja izveštač "Gardijana Piter Bomont.

