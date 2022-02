NATO ŠALJE VOJSKU NA ISTOK! Oštar odgovor zapadnih sila na rusku invaziju: 'Platićete visoku cenu!'

Kako je saopšteno, Alijansa će poslati dodatno vojno pojačanje, kao i opremu na istok svog bloka. Kako se dalje navodi, ruski lideri moraju da snose odgovornost za svoje postupke, i platiće visoku ekonomsku i političku cenu.

"Pozivamo Rusiju da odmah prekine svoje vojne akcije i povuče sve svoje snage iz i oko Ukrajine, da potpuno poštuje međunarodno pravo i da dozvoli bezbedan i siguran pristup svim ljudima. Ruske akcije su ozbiljna pretnja evro-atlanskoj bezbednosti, i imaće geostrateške posledice", upozorava NATO i dodaje:

Statement by the North Atlantic Council on Russia's attack on Ukraine#NATO | #Ukraine 🇺🇦 | #StopRussianAggression