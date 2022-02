RUSIJA DOBIJA PODRŠKU: Vojnoj operaciji se priključila i OVA ZEMLJA! Lansirane balističke rakete

"Četiri balističke rakete lansirane su iz Belorusije na Ukrajinu", navodi se u saopštenju.

Ruske snage su pokrenule artiljerijski baraž u okviru napada uz podršku Belorusije, bombe su najpre pale na severoistočni grad Harkov, ali se napad brzo proširio po centralnoj i istočnoj Ukrajini.



NATO alijansa će poslati dodatno vojno pojačanje, kao i opremu na istok svog bloka.

As of 13:00 on February 24, the armed forces of the aggressor state the #RussianFederation launched more than 30 strikes with "Caliber" cruise missiles, MLRS, aircraft and artillery on Ukrainian civil and military infrastructure. pic.twitter.com/KagOrwlnJ6