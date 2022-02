'AMERIKA UVODI RAZORNE SANKCIJE RUSIJI!' Bajden: PUTIN JE AGRESOR I SADA ĆE SNOSITI POSLEDICE (VIDEO)

Predsednik SAD Džo Bajden saopštio je danas na konferenciji za medije da su nedeljama upozoravali na ovo što se dešava u Ukrajini.

Bajden tvrdi da je ruski predsednik Vladimir Putin mesecima planirao ovaj napad.

- Putin je prebacio 175.000 vojnika u blizini granice sa Ukrajinom, a tu je izgradio i terenske bolnice - rekao je Bajden.

On je zatim rekao da su SAD nedeljama upozoravale da će se ovo dogoditi, kao i da se situacija odvija uglavnom onako kako su predvideli.

- Putin je agresor, Putin je izabrao rat, sada će on i njegova zemlja snositi posledice - rekao je Bajden.

Američki predsednik je zatim potvrdio da će SAD uvesti nove oštre sankcije Rusiji.

- Ovo će naneti velike probleme ruskoj ekonomiji. Mi smo osmislili ove sankcije da maksimiziramo dugoročni uticaj SAD na Rusiju i da minimiziramo uticaj Moskve na SAD i naše saveznike. Želim da budem jasan SAD nisu same u ovome - rekao je on.

Bajden je rekao da će zapad ovim sankcijama smanjiti sposobnost Rusije da finansiraju i razvijaju vojsku i smanjiti njihovu sposobnost da se takmiće u razvoju tehnologije.

On se prvobitno obratio na Tviteru rekavši da se složio sa liderima G7 o uvođenju oštrih sankcija Rusiji.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w